観月ありさが自身のInstagramを更新し、DA PUMPのISSAとの2ショットを披露した。

■ISSAのソロライブを鑑賞した観月「イッちゃん最高だった」

ISSAは、12月13日・14日の2日間にわたりビルボードライブ東京でソロライブ『ISSA Premium Live at Billboard Live 2025』（全4公演）を開催。

本投稿は、観月ありさがISSAのソロライブに駆けつけた際のオフショットだ。観月は「『ISSA Premium Live at Billboard Live 2025』に行ってきました」とコメント。続けて「イッちゃん最高だった」と感想も記し、ISSAとの2ショットを披露した。

写真は、白のタンクトップの上から透け感のある黒シャツを羽織り、グレーのパンツに黒のハットを合わせたスタイリッシュな装いのISSAとグレーのパンツに黒いニットを合わせたシックなコーディネートの観月。ISSAは、カメラに向かって力強いグッドサインを見せ、観月はISSAを指さしながらはじけるような笑顔を見せている。

SNSには「ありさちゃんもISSAくんも素敵！」「美男美女過ぎる」「可愛い！綺麗！！楽しそうでなによりです」といった声が続々と集まっている。

