横浜流星、“妻”と一緒にクランクアップ「愛情たっぷりな素敵なご夫婦」 『べらぼう』オフショットに反響
俳優の横浜流星が、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“妻”と一緒にクランクアップした横浜流星
公式SNSは「大河べらぼう クランクアップ集」として「てい＆蔦重 日の本一のご夫婦です」と紹介し、劇中で夫婦を演じた蔦屋重三郎役・横浜流星、てい役・橋本愛が花束を手に、クランクアップを祝うくす玉と一緒にポーズを決めるオフショットを添えた。
ファンからは「おていさんの旦那様の終活がすばらしすぎて見習いたいと思いました」「素敵な夫婦でした ありがた山でした」「日の本一のべらぼうで愛情たっぷりな素敵なご夫婦でございます」「おていさんは蔦重の良き理解者で、最高の夫婦でした」「本当に、日の本一の夫婦ですね」などの声が寄せられている。
