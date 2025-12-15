15日（月）にセリエA男子は2025-26シーズン全22節のうち、前半戦にあたる第11節までの試合が終了し前半の順位が確定、コッパイタリアの準々決勝の組み合わせが決まった。

コッパイタリアの準々決勝は日本時間の12月31日（水）に行われる予定で、シーズン前半終了時点で8位までに入ったチームが参加するセリエAのカップ戦だ。

1位～3位までのチームはすべて9勝2敗という混戦に。石川祐希が所属するペルージャはシーズン後半戦の試合を前倒しで行ったこともあり現時点で10勝をあげているが、シーズン前半戦の試合としては9勝2敗とし、同じ勝敗数のトレンティーノとヴェローナをセット率で下回る結果となり、3位に入った。コッパイタリアの準々決勝では、6勝5敗で6位につけるチヴィタノーヴァと対戦する。

一方、大塚達宣が所属するミラノは6勝5敗の成績で7位に入り、2位のヴェローナと対戦する組み合わせに。なお、垂水優芽が所属するチステルナは3勝8敗で11位となるため、コッパイタリアには参戦ならず。

コッパイタリアの準々決勝は上位チームのホームで行われ、勝利した4チームはその後、ボローニャで開催予定の準決勝に進む。

■コッパイタリア組み合わせ

トレンティーノ（1位） vs モンツァ（8位）



ヴェローナ（2位）vs ミラノ（7位）



ペルージャ（3位） vs チヴィタノーヴァ（6位）



ピアチェンツァ（4位） vs モデナ（5位）





■シーズン前半戦終了時点順位（11節分）

1位 トレンティーノ:26ポイント（9勝2敗）※セット率2.90

2位 ヴェローナ:26ポイント（9勝2敗）※セット率2.55

3位 ペルージャ:26ポイント（9勝2敗）※セット率2.50

4位 ピアチェンツァ:22ポイント（7勝4敗）※セット率1.69

5位 モデナ:22ポイント（7勝4敗）※セット率1.44

6位 チヴィタノーヴァ:19ポイント（6勝5敗）

7位 ミラノ:17ポイント（6勝5敗）

8位 モンツァ:12ポイント（4勝7敗）

9位 パドヴァ:11ポイント（4勝7敗）

10位 クーネオ:9ポイント（2勝9敗）

11位 チステルナ:6ポイント（3勝8敗）

12位 グロッタッツォリーナ:1ポイント（0勝11敗）

