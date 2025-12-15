［夢を織る］

フィギュアスケートの坂本花織（２５）（シスメックス）は、リンク上の華やかな演技と笑顔の裏で、いくつもの困難や苦悩を乗り越えてきた。

日本のエースとしての自負や、来年２月に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪への思いなどを自身の言葉で伝える。

重圧乗り越える幸福感 たまらん

グランプリ（ＧＰ）ファイナルはショートプログラム（ＳＰ）で予定していた３回転ルッツが２回転になるミスが響き、５位スタート。本当に多くの人が励ましてくれて、フリーで巻き返して３位に入れました。

ＳＰ後の夜、試合を終えていたペアの三浦璃来（りく）選手、木原龍一選手がご飯に誘ってくれて、競技と全く関係ない話でめちゃくちゃ笑いました。部屋に戻ってＳＰの映像を見返すとまた涙が出たけれど、泣き疲れて眠ったら翌朝は気持ちが楽になっていました。日頃から、嫌なことは寝ると半分くらい忘れるので、今回もその力が発揮されました。

ミラノ・コルティナ五輪の最終選考となる全日本選手権（１９日開幕、東京・国立代々木競技場）まであとわずか。全日本には独特の雰囲気があり、正直、五輪シーズンの大会は本当に嫌です。胃が痛くて、心臓も痛い。でもそれを乗り越えた時の開放感、幸福感もまたすごい。あれを経験すると「ああ、この感覚たまらん！」ってなります。どこか、あの刺激を求めているのかもしれません。

初の全日本で寝坊

初めての全日本はジュニアとして出場した２０１３年大会。１４年ソチ五輪代表選考がかかった試合でした。そんな中、ＳＰの日に寝坊したんです。ホテルから会場まで猛ダッシュして、いつもなら「やばい！ 寝坊してもうた」って関西弁でおどけますが、そんなセリフはとても言えないくらい空気がピリッとしていて。ただただ、中野園子先生に怒られて終わりました。

全日本の思い出はたくさんあります。最も苦いものは１９年大会。そのシーズンは何をやってもうまくいかず、気分もスコアもどん底で「なんでスケートしているのかな」とまで思い詰めました。一番良かったのは２１年。大会前から自信があり、「（優勝して）一発内定で（２２年の）北京五輪に行く」と気合を込め、望み通りの結果でした。中野先生に「頑張って良かったでしょ」と言われた時、涙が出ました。

今年は現役最後の大会。今回、１５〜２１日に会場近くの表参道駅で、思いをつづった直筆のメッセージを掲示していただけることになりました。所属先のシスメックスさんに提案してもらった時は「エモいことするなあ」と幸せを感じましたが、イメージ図を見たら、めちゃ大きくて、「これはきれいに書かないと」と何度も書き直しました。メッセージにも込めましたが、届けたいのは「自分が納得できる演技」。今シーズンは（今季世界最高得点の２２７・１８点を出した）ＮＨＫ杯でいい演技ができ、それ以上を見せられたら、納得できるかなと思います。

今の日本女子は熱い戦いで、一つのミスが命取りになることをファイナルで改めて感じました。その上で目指すは優勝、五輪代表の一発内定。大会後のメンバー発表までの時間を「どうやろ、どうやろ」って思いながら待ちたくないので！

さかもと・かおり ２０００年生まれ、神戸市出身。五輪は初出場だった１８年平昌（ピョンチャン）大会で６位に入り、２２年北京五輪は個人で銅メダル、団体で銀メダルを獲得した。世界選手権を３度制し、全日本選手権は４連覇中。シスメックス所属。