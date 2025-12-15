K-POP初の国立競技場合同イベント開催 Snow Manがゲスト出演＆TOMORROW X TOGETHER、Stray Kidsが出演
KBS年末恒例の音楽祭『2025 Music Bank Global Festival in JAPAN』が、13日と14日の2日間にわたって、東京・国立競技場で開催された。国立競技場での開催は、K-POPの合同イベントとして初となり、2日間で計14万人を動員した。
■DAY1
初日の出演アーティストは12組。MCは、IVE・JANG WONYOUNGと歌手・俳優の LEE JUN YOUNG。冬の澄んだ空気の中、開演前から色とりどりのペンライトやアーティストグッズを手にしたファンで会場周辺は埋め尽くされた。
トップバッターとして姿を現したHearts2Hearts。「FOCUS」の力強いビートに乗せて、フェスティバルの幕開けにふさわしい躍動感あふれるパフォーマンスで魅せた。中盤には、再びステージへ。事務所の先輩である少女時代の「Make a wish（Genie）」をカバーし、セーラー服衣装でみずみずしい魅力を加えた。
続いてステージに現れたのは、9月にデビューした7人組ボーイズグループ・IDID。威勢の良いかけ声とともにステージに飛び出すと、11月リリースの新曲「PUSH BACK」からスタート。ギターリフとミニマルなベースが絡み合うヒップホップトラックに乗せ、シャープなダンスで観客を引き込み、新鮮なエネルギーで会場を沸かせた。
続いて登場したのはKickFlip 。「My First Love Song」で爽やかな魅力を振りまくと、曲のラストでは、ピンクヘアーがまぶしいKeijuが客席に向けて指ハートを送り、ファンの視線を一身に集めた。続く「Band-Aid」では堂々としたステージングで観る者の心に強い印象を残し、今後の活躍を予感させた。
レトロポップなファッションに身を包んだILLITが登場。リズミカルな振り付けの「jellyous」では“ペンギンステップ”を全力で踏む姿に、客席からは声援が飛んだ。「Not Cute Anymore」が終わると、メンバーは「温かくしてね」「寒くないですか？」と観客を気遣いながらサイドステージへと移動し、「Almond Chocolate（JP ver.）」へ。冬の夜にふさわしいロマンティックなひとときを届けた。
MCを務めるLEE JUN YOUNGは、パフォーマーとしてもステージに立ち、「BOUNCE」を披露。俳優として活躍を続けるが、長年アイドルとして培ってきたパフォーマンス力は健在だ。印象的な転調を持つこの楽曲で切れ味鋭いダンスを見せつけ、アーティストとしての実力を証明した。
RIIZEによる「Golden Stage」では、東方神起の名曲「HUG」をカバー。原曲への敬意が伝わる温かなステージを届けた。中盤の「Fame」ではヒップホップを軸にエレキギターのエッジを効かせたサウンドで観客を惹きつけ、「Bag Bad Back」ではバッグを使った振付で印象を強める。MCで「寒いけど、僕たちのパフォーマンスであたたまって！」と呼びかけ、日本デビュー曲「Lucky」を披露。ラストの「Fly Up」では、成長と飛躍を象徴するアンセムで鮮やかな余韻を残した。
TOMORROW X TOGETHERのYeonjunが11月にリリースした初ソロアルバムから、「Coma」を披露。16人のダンサーを従えた迫力のパフォーマンスで観客の心をつかんだ。続くタイトル曲「Talk to you」では、ギターリフが響くハードロックサウンドに乗せ、自ら手がけた振付でパワフルなステージを繰り広げた。
BOYNEXTDOORは「Hollywood Action」のイントロで勢いよくステージイン。「I LOVE YOU」では、冒頭から大きな声援が沸き起こり、ポップなサウンドに乗せてファンをときめかせた。「Tokyo！Make some noise！」の掛け声に客席が呼応し、大きな熱狂が生まれた。MCでは「愛してる」と思いを伝える場面も。「As Time Goes By」では初恋の終わりを歌った切ないバラードを披露。ラストの「I Feel Good」ではハイエナジーナンバーで、寒さを吹き飛ばすような熱を生み出した。
NMIXXは「SPINNIN’ ON IT」の力強いイントロで、会場を一気に自分たちの色へ引き寄せる。「Blue Valentine」ではエモーショナルに魅せ、「KNOW ABOUT ME」ではヒップホップとR＆Bを融合させたクールなサウンドで観客を惹きつけた。MCでは「みんなでハートを送りましょう〜」と6人そろって客席へ大きなハート。幅広いジャンルを歌いこなす歌唱力と切れのあるダンスで、“実力派”の存在感を示した。
「TUNNEL VISION」のイントロと同時に、会場のボルテージが跳ね上がる。ITZYは登場から貫禄あるたたずまいで魅せ、「Girls Will Be Girls」でも力強いメッセージを放った。「ROCK ＆ ROLL」ではステージを縦横に駆けめぐり、「Not Shy」では「みんなで叫んでみましょう〜！」とキュートにあおり、スタジアムは一体感に包まれた。力強さと観客とのレスポンスがかみ合う、ITZYらしい真骨頂のステージとなった。
ENHYPENの登場が告げられると、一斉に赤いペンライトが広がった。NI-KIによる力強いソロダンスで幕を開け、JAYのギターパフォーマンスでは、ギターを投げ捨てる大胆な演出で観客を惹きつけた。楽曲は「Blessed-Cursed」「Future Perfect」「Outside」と、ダークで重厚な世界観を連続して披露。「Helium」ではメンバーが左右に分かれて両サイドステージへ歩み、フロートに乗って声援に応えながらバックステージへ。「Shine On Me」では、左右に手を振りながら観客との一体感を生み、リフトが上昇する中でのエンディングは、ドラマティックな余韻を残した。
ATEEZは左右に分かれ、アリーナの両サイドから同時に登場する演出で「Blind」からスタート。「In Your Fantasy」で幻想的な世界観を作り上げた後、「WORK」ではサイドステージへ移動。「Gotta WORK」の中毒性あるビートで夢への情熱を歌い上げ、メインステージに戻るとイントロで大歓声が上がる中「BOUNCY」へ。「Make some noise！」の煽りに客席が応え、緩急をつけた構成力と卓越したパフォーマンスで、観客を虜にしてみせた。
日韓国交正常化60周年を記念したスペシャルゲストとして、日本からSnow Manが参戦。「思いきり盛り上がっていこう！」の掛け声で、会場の熱気が一気に高まった。オープニングの「CHARISMAX」では、パラパラを軸に高速BPMを融合させたダンスチューンを披露。メンバーカラーの衣装に身を包んだ9人が息の合ったシンクロダンスで、場内のテンションを引き上げる。「君は僕のもの」では「Snow Man！」のコール＆レスポンスがスタジアムに響いた。炎の演出とともに届けた「W」は圧巻。アグレッシブなパフォーマンスで強い存在感を放ち、日本エンターテインメントの実力と日韓の友好を印象づけるステージとなった。
2025年も飛躍を続けるTOMORROW X TOGETHERが、初日のトリとしてバックステージに姿を現し、トラップとヒップホップを融合させた「Beautiful Strangers」からスタート。「皆さん寒いでしょ…」と観客を気づかいながら、日本語曲「Where do you go」へ。左右に分かれてフロートに乗り込みアリーナを周回し、サイドステージでは「みんなかわいいね」「最後まで盛り上がる準備はできてますか？」と語りかけた。メインステージに戻り、「Can’t Stop」、そしてラストナンバー「Upside Down Kiss」へ。ロマンティックなポップチューンで、グルーヴィーなサウンドが会場を揺らした。TOMORROW X TOGETHERの魅力が詰まった多彩な選曲で、初日はフィナーレを迎えた。
■DAY2
オープニングVCRに続き、LEE JUN YOUNG と JANG WONYOUNGが登場し、DAY-2の開幕を宣言。トップバッターとして、CORTISがメインステージに姿を現した。今年8月にデビューしたCORTISは、1曲目「What You Want」から冒頭からメインステージを飛び出し、アリーナ席の間を歌い歩く大胆な演出で観客の熱を真正面から受け止め、バックステージへ。“動線で魅せる”攻めの導入が、フェスの幕開けに強烈な印象を残した。続く「FaSHioN」では「Let’s go！」の掛け声とともに加速。ダイナミックなダンスで堂々たる姿を見せた。
続いて登場したのは、KiiiKiii。「I DO ME」では“私は私らしく”というメッセージを透明感のある歌声とキレのあるダンスでまっすぐに届ける。続く「DANCING ALONE」ではレトロなサウンドに乗せて友情や青春のきらめきを感じさせる瑞々しいステージを展開。ラストで自然と肩を寄せ合い微笑み合う姿が心に残り、等身大の魅力が会場に広がった。
NEXZは、ロックアレンジの重厚なサウンドの「Beat-Boxer（Rock Ver.）」を披露。ボクシングの動きを取り入れた振付やアクロバティックな動きを織り交ぜ、圧倒的な身体能力を見せつけた。「O-RLY？」へ突入すると、さらに攻撃力を増したパフォーマンスで観客のテンションを一気に引き上げ、会場を完全に自分たちのフィールドへと変えてみせた。
iznaは「Mamma Mia」で幕を開け、五本の指をそろえるシグネチャーダンスが映え、サビでは観客の体を自然と揺らした。続けて「Racecar」と「Sign」を披露。疾走感あふれるサウンドで確かな爪痕を残した。さらにバックステージからKARAの名曲「Pretty Girl」も披露。弾けるような笑顔とキュートさ全開のステージで盛り上げた。
NiziUがメインステージに登場すると、会場の空気はたちまち華やいだ。「LOVE LINE」では手でハートを作るキュートな振付とともに、シティポップ調のサウンドに乗せて、運命の糸を軽やかに描き出す。続く「▼Emotion（※▼＝ハート）」は、ミュージカルのワンシーンのような雰囲気で軽快でありながらも感情のこもったパフォーマンスを展開した。
xikersは「ICONIC」で迫力ある群舞を披露し、会場に大きな歓声を呼び起こす。続く「SUPERPOWER」では高速リズムに合わせた細かな足さばきと高いシンクロ率で、10人分のエネルギーが束となりスタジアムを揺らした。ラストには「大好きだよ」とまっすぐに思いを届け、激しさと愛情が交差するステージで強烈な印象を残した。
&TEAMはせり上がるステージ演出とともに姿を現し、「Back to Life」からスタート。ダークで重厚な世界観が国立競技場を包み込む。無駄のないフォーメーションとダイナミックなダンスで、&TEAMの世界へ引き込んだ。続く「Lunatic」ではファンキーなヒップホップビートに乗せ、野性味あふれるパフォーマンスを披露。9人の動きが寸分違わず揃うダンスで完成度の高さを見せつける。「MISMATCH」では、&TEAMならではの魅力を鮮やかに示した。
NCT WISHは「COLOR」からスタートし、クールなダンスで自分たちの色を鮮明に打ち出す。続く「poppop」では甘さを含んだダンスポップで空気を軽やかにほぐし、フレッシュな魅力を前面に押し出した。「Steady」では若々しさと親しみやすさを存分に伝え、ラストの「Videohood」ではヒップホップトラックに乗せて新たな一面も提示。振り幅のあるステージで爪痕を残した。
東方神起のU-KNOW（ユンホ）は、ダイナミックなダンスで一瞬にして観客の視線を奪った。ブルースとファンクが融合した「Body Language」では、しなやかさと色気をまとったダンスで観客を魅了。続く「Stretch」では、10人のダンサーを従えた堂々たるステージを展開。ラストは「Thank U」。「みんなでThank you for meって言ってくれますか？ 」と呼びかけ、スタジアム全体で声をそろえた。
TWSが登場すると、会場に爽やかな風が吹き込んだ。「OVERDRIVE」では、中毒性のあるギターリフと跳ねるようなサビフレーズを披露しキラーチューンらしい高揚感に、観客の視線は自然とステージへ引き寄せられた。続く「Countdown！」でも、その勢いは止まらずライブパフォーマーとしての実力をしっかりと証明した。「Plot Twist」では柔らかな表情でファンへの思いを丁寧に届けた。ラストは日本デビュー曲「はじめまして」。タイトル通りのはつらつとしたTWSらしい明るさでステージを締めくくった。
ZEROBASEONEがステージ左右から姿を現すと、会場の熱量が高まる。一列に並んだクールな佇まいで「Devil Game」をスタート。をスタートし、ダークで緊張感のある世界観を鮮やかに描き出した。続く「ICONIK」。青春や自由、自信を体現するグルーヴィーなパフォーマンスで、ステージ全体を支配した。MCでは「みなさん、会いたかったですか？ 特別なステージを準備しました」と語りかけ、「YURA YURA -運命の花-」では、感情を込めた表現で会場を包み込んだ。ラストの「NOW OR NEVER」では、ダンスブレイクを含む迫力ある構成でクライマックスへ。サイドステージにも足を運びながら会場全体を盛り上げ「ありがとう、またね」と笑顔でステージを後にした。
IVEの「REBEL HEART」では、かわいらしさと芯のある強さが共存するパフォーマンスに掛け声も重なり、曲調のリズムに合わせて会場の熱気は最高潮に達し、鮮烈な幕開けとなった。続く「Dear, My Feelings」では、観客一人ひとりに視線を送りながら、感情を込めたパフォーマンスを届けた。イントロが流れた瞬間に大歓声が起きた「ATTITUDE」。「Let's go！」の掛け声とともに堂々たるステージを展開した。MCでは「2025年もあと少しですが、1年の終わりをあたたかく過ごしましょうね」と優しいメッセージ。最後に披露した「XOXZ」はクールさが際立つ1曲で、IVEの表現の幅広さを示した。
2日目のトリを飾るのは、Stray Kids。8人がメインステージに姿を現した瞬間、スタジアムは割れんばかりの大歓声に包まれた。「CEREMONY」のイントロとともに炎の特効が上がり、圧倒的なオープニングで一気に観客を魅了。続く「COMPLEX」で会場のボルテージがさらに上昇。3曲目「Social Path」に入ると、メンバーは右側のサイドステージへ移動し2台のフロートに乗り込み、日本のファンへの特別な思いを込めたロックサウンドを届けた。そのまま「In My Head」につなぎ、左側のサイドステージへ。ファンの声援に手を振り、目を合わせながら歌唱を続けていく。再びメインステージへ戻ると、「TOPLINE」を力強く投下。ラストは「Do It」。勢いそのままに駆け抜けるようなパフォーマンスで圧巻のフィナーレとなった。
