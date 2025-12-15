素朴な疑問を解決。オリエンタルラジオの藤森慎吾が12月13日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演して、マッチョの体質について説明した。

【映像】寒くても見せたいマッチョ心

番組中、進行役が「全然、話変わっちゃうんですけど、今の季節も、その格好でお外を歩かれてるんですか？」と切り込んだ。これに、2.5次元俳優でプロレスラーでもあるタンクトップ姿の桜庭大翔は「もちろん！」と回答。一同が「ええっ！？」「マジで！？」「本当に！？」などと目を丸くすると、「一応、1枚は羽織ってます」と付言した。

その流れで「やっぱ、マッチョって寒くないんですか？」との質問が飛ぶと、今度はMCの藤森が「寒いよ」と即答。「マッチョの方が寒いんだよ」と続け、「そうなんですか？」との反応には「脂肪がないから」と述べた。これを受け、桜庭は「まぁ僕は気合いでやらせてもらってますけどね」と強がりコメント。

藤森が「マッチョは風邪ひきやすいしね。マッチョは寒がりだから」とも語ると、進行役が「そうなんですか？意外！」と驚く中、桜庭は「もうちょっと（スタジオの）気温、上げてもらっていいですか？」とスタッフにお願いし、共演者である同じく2.5次元俳優の横田龍儀から「羽織って来いよ、だったら。『寒いよ』じゃねぇんだよ！」とツッコまれる場面もあった。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

