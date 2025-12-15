２０２７年３月に開幕する国際園芸博覧会（ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ）に向け、横浜市は１２日、市民から不用になった衣類を回収し、スタッフのユニホームを作ると発表した。

５トンの回収で約３００着を目指す。

環境省によると、全国では昨年、家庭から４８万トンの衣類が一般廃棄物として出されており、環境負荷につながっている。園芸博は環境をテーマとしており、市は資源循環を率先して進めるため、企業と連携してユニホーム作りに乗り出すことにした。

回収が可能なのは、ポリエステル１００％、綿１００％素材の乾いたＴシャツやズボンなど。ナイロンやポリエステルなど素材が混在する場合は、軍手などに活用される。汚れや破損がある衣類は回収できない。

回収ボックスに入れられた衣類は市内業者が素材ごとに仕分けし、ある程度まとまった段階で紡績業者に運び、糸に分解、生地化する。ユニホームの完成は２７年１月を目指すという。

１２日には市役所１階に回収ボックスが設置され、山中竹春市長が子供服２着を入れた。市は今後、紡績やユニホーム製作の業者を選定するとともに、デザインも検討する。回収ボックスは市中央図書館や１８区役所にも設置しており、１月中旬には、企業も含め６０か所に増やすという。