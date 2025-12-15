鈴木実貴子ズが、12月13日に東京・鶯谷ダンスホール新世紀にてワンマンライブ＜危機一発＞を開催し、自身の魂を削り取り、直球でぶつけるような鬼気迫るパフォーマンスで会場に集まった約500名の観客を魅了した。

バンド史上最大規模のワンマンライブの会場となった鶯谷ダンスホール新世紀のフロアを埋め尽くした観客は、鈴木実貴子ズの登場をいまかいまかと待ち侘びていた。

開演時刻の16時を少し過ぎたタイミングで会場が暗転すると、観客から大きな拍手が巻き起こる。映画「Shall we ダンス?」のモデルとなったダンスホール新世紀という会場に合わせて、登場曲は、「Shall We Dance?」が流れると、鈴木実貴子ズの二人はステージ上手にある舞台から登場した。

冒頭のMCで鈴木実貴子ズのドラム・ズが「ライブの時にいつも仲が悪いという話をするんですが、今日の占いで実貴子さんとの相性がいつもより良くないって出てました。しかも物販は届かないし…」と話すと、物販がワンマンライブの会場に届かないというトラブルを報告した。その影響もあり、いつもより感情がさらに乗り力強いドラミングの中、メジャー2nd配信シングル「暁」よりライブがスタート。

ライブスタートから、鈴木実貴子は観客に鬼気迫るような歌声を突き刺していく。その刺激を受け、観客も歓声を上げ、ボルテージの高いライブが展開していく。

続く、「正々堂々、死亡」でも鈴木実貴子の感情がのったパフォーマンスで観客の心に突き刺さった“棘”の深度が増していくと観客の熱量は再び上昇した。

ライブの途中でもズが物販未着トラブルを引きずる発言をすると、鈴木実貴子は、「こんなに多くの人が来てくれているのにする話やない！ 感動してたのに冷めちゃうよ」とズのMCを強制カットし、「チャイム」に突入する。

哀愁を感じる楽曲に鈴木実貴子の伸びやかなボーカルが相まり、観客に刺さった”棘”を溶かすように歌声が自然と体に浸透していく。

ここから、インディーズ時代の楽曲を再レコーディングしたEP『瞬間的備忘録』に収録さている「都心環状線」「夕やけ」を連続投下すると、力強くも、そっと寄り添うような鈴木実貴子の独特なボーカルに観客は魅了される。

ここで、2026年1月28日にリリースするメジャー2ndアルバム『いばら』リリース、そして、『いばら』リリースツアー開催を発表。また、アルバム「いばら」のリリースプロモーションの一環で行っている47都道府県路上ライブツアー＜いばらのみち＞での過酷さに触れ、新アルバム「いばら」に収録される楽曲をした。

これまでのライブですでに披露されている「ゆれる6弦」、「ブルース」、そして、“泥水、飲み干す”というフレーズが印象的な「イッキ」を連続でパフォーマンスすると会場からは大きな拍手が起こった。

ライブも終盤に差し掛かると、「坂」でしっとりと楽曲を聴かせている最中に、鈴木実貴子にギターの弦が切れるというトラブルが発生。演奏後にステージ上で弦を張り替えながら急遽のズがMCを行うと、観客から「アルバム、予約しました！」という声が上がるなど、アットホームな雰囲気に包まれた。ステージ上でギターの弦を張り替えると「違和感と窮屈」「かかってこいよバッドエンド」「ファッキンミュージック」といったキラーチューンで畳みかけた。

鈴木実貴子ズの自らの魂を削りながら必死でプレイする姿に観客は心を打たれ、思い思いに体を揺らし、ライブを楽しんでいた。

本編ラストの曲演奏を前に、鈴木実貴子が「物販、届いた？」とスタッフに問いかけ、未着の確認が取れると、「（ワンマンライブなのに物販がないなんて）最高のワンマンやな」と鈴木実貴子が話しつつ、「こんなにたくさんの人が来てくれて。奇跡やん。終わりたくないから延長してしまう？」と話しながら、ラストは最新曲「ががが」で締めた。さらに、アンコールコールを待たず自らアンコールとして、「私、天使だっけな」をパフォーマンスし、全14曲、1時間半というコンパクトながら、濃密なワンマンライブの幕は閉じた。

鈴木実貴子ズは、現在、47都道府県路上ライブツアー＜いばらのみち＞を開催しており、12月21日からは関西、年始の1月2日からは九州をまわる予定だ。彼女たちの“魂”は路上での歌声でも感じられるはずだ。

新アルバムリリースも控え、彼女たちの活動に注目してほしい。

写真◎上保昴大

■ワンマンライブ＜危機一発＞セットリスト 2025年12月13日（土）鶯谷・ダンスホール新世紀

1.暁

2.正々堂々、死亡

3.チャイム

4.都心環状線

5.夕やけ

6.ゆれる6弦 ※新曲

7.イッキ ※新曲

8.ブルース ※新曲

9.坂

10.違和感と窮屈

11.かかってこいよバッドエンド

12.ファッキンミュージック

13.ががが ※新曲

EN)14.私、天使だっけな

■メジャー2ndアルバム『いばら』 2026年1月28日（水）リリース

CRCP-20619 / 価格：\3,300（税込） ▼収録曲

1.ががが

2.ゆれる6弦

3.イッキ

4.四月の風

5.ブルース

6.0月0日

7.パンダ

8.止まるな危険

9.ハックオフ

10ちいさなうた

■アルバム「いばら」発売記念イベント（ミニライブ＆サイン会） ・2026年2月6日（金）19:30〜 タワーレコード新宿店 9F イベントスペース

・2026年2月28日（土）13:00〜 タワーレコード名古屋パルコ店 店内 イベントスペース

■＜「いばら」リリースツアー＞ ・2026年2月19日（木）東京・新代田FEVER w/竹原ピストル

・2026年3月8日（日）愛知・名古屋CLUB QUATTRO

・2026年4月10日（金）福岡・INSA

・2026年4月21日（火）大阪・LIVE HOUSE Pangea

・2026年4月22日（水）岡山・CRAZYMAMA 2ndRoom

・2026年5月8日（金）北海道・KLUB COUNTER ACTION

▼オフィシャルサイト先行

受付期間：〜12月22日（月）23:59

受付URL：https://eplus.jp/suzukimikiko2026-hp/

枚数制限：お一人様4枚まで

当落結果：12月25日（木）13:00 予定

入金期限：12月27日（土）21:00

発券開始日：各一般発売日より

◾️先行配信「ががが」 2025年12月3日（水）リリース

■＜AL「いばら」リリース記念47都道府県路上ライブツアー『いばらのみち』＞ 2025年

12月1日（月）〜12月4日（木）：徳島県・香川県・愛媛県・高知県 ※終了

12月21日（日）〜12月25日（木）：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県

2026

1月2日（金）〜2026年1月6日（火）福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

※ライブ場所に関しては、ライブ当日に発表します。