グラスノーが自ら「トレードされることはない」明らかに

米大リーグのドジャースは3年連続の世界一を目指し、ストーブリーグも積極攻勢で臨んでいる。課題の抑えにメッツからFAとなっていたエドウィン・ディアス投手の獲得を12日（日本時間13日）に発表。そして14日（同15日）のニュースには地元ファンが歓喜の声を上げている。

米衛星ラジオ局「シリウスXM」のチャンネル「MLBネットワークラジオ」でホストを務めるダニ・ウェクセルマン氏は現地14日、自身のXで「ドジャースの先発投手、タイラー・グラスノーが日曜日のMLBネットワークラジオ『サンデー・スライダース』で、ドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長から、トレードされることはないと伝えられたと語った」と伝えた。

守護神獲得の正式発表から2日後、このニュースには地元のファンがX上で歓喜の声を上げている。

「グラスノーをトレードで出すなんて、誰に対してもありえないよ」

「公の場でそう言ったのも賢明だね。そうすればフリードマンが余計な考えを抱くこともないだろうから」

「ヤマモトを除けば、グラスノーがポストシーズンで最も頼りになる投手だった」

「アンドリューありがとう」

「一番納得できる。彼をトレードするのは、スクーバルとの取引の可能性がある場合だけだ」

「マジでありがとう神様！」

「グラスノーのトレード噂はこれで終わりだね」

32歳のグラスノーは24年からドジャースでプレーしており、身長203センチの長身から投じるボールは威力抜群。先発ローテーションの一角として、昨季は22試合で9勝6敗、右肩の不調で戦線離脱した今季も、18試合で4勝3敗を残している。ポストシーズンでも6試合に登板。うち3試合はリリーフで、慣れないポジションでもチームに貢献した。



（THE ANSWER編集部）