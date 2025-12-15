107億円補強の2日後…届いたLA歓喜の一報「これで終わりだ」 ド軍32歳が“噂”を否定
グラスノーが自ら「トレードされることはない」明らかに
米大リーグのドジャースは3年連続の世界一を目指し、ストーブリーグも積極攻勢で臨んでいる。課題の抑えにメッツからFAとなっていたエドウィン・ディアス投手の獲得を12日（日本時間13日）に発表。そして14日（同15日）のニュースには地元ファンが歓喜の声を上げている。
米衛星ラジオ局「シリウスXM」のチャンネル「MLBネットワークラジオ」でホストを務めるダニ・ウェクセルマン氏は現地14日、自身のXで「ドジャースの先発投手、タイラー・グラスノーが日曜日のMLBネットワークラジオ『サンデー・スライダース』で、ドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長から、トレードされることはないと伝えられたと語った」と伝えた。
守護神獲得の正式発表から2日後、このニュースには地元のファンがX上で歓喜の声を上げている。
「グラスノーをトレードで出すなんて、誰に対してもありえないよ」
「公の場でそう言ったのも賢明だね。そうすればフリードマンが余計な考えを抱くこともないだろうから」
「ヤマモトを除けば、グラスノーがポストシーズンで最も頼りになる投手だった」
「アンドリューありがとう」
「一番納得できる。彼をトレードするのは、スクーバルとの取引の可能性がある場合だけだ」
「マジでありがとう神様！」
「グラスノーのトレード噂はこれで終わりだね」
32歳のグラスノーは24年からドジャースでプレーしており、身長203センチの長身から投じるボールは威力抜群。先発ローテーションの一角として、昨季は22試合で9勝6敗、右肩の不調で戦線離脱した今季も、18試合で4勝3敗を残している。ポストシーズンでも6試合に登板。うち3試合はリリーフで、慣れないポジションでもチームに貢献した。
（THE ANSWER編集部）