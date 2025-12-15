タレントの新山千春が、“レア車”とのショットをアップした。

新山は１５日までにインスタグラムを更新し、「わたしが高校生の時に近所に住んでいて本当によく通わせてもらったお店！兆徳」と町中華の店を訪れる様子を投稿。「１６歳の時、まだ東京に友達が少なかったわたしにたくさんの優しさで美味しいお料理を笑顔で出してくれた大将！こらからもずっと通い続ける大切なお店です。この雰囲気大好きで思い出もいっぱい！変わらないでいてほしいなぁ」とつづった。

続けて「日本に一台の奇跡のランクルタクシーで向かいました！」と珍しいランドクルーザーのタクシーに乗車したことも報告。愛車がＪｅｅｐで、車好きとしても知られる新山。「わたし嬉しすぎて うわー２５０じゃないですかぁ？ランクルのカスタムの話でも車内で運転手さんと盛り上がりました」と記念写真を掲載した。

新山は２０２３年１１月の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）とＳＮＳで結婚を報告。マッチングアプリで出会い「彼が１４歳年下で、まだ２０代」と明かした。今年１０月の投稿では、長女・もあさんがダンサーを目指して渡米したと伝えた。