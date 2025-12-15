街並みを散策しながら福を集める！八王子八福神めぐり

八王子八福神会が、令和8年(2026年)1月1日(木)より恒例の新年行事「八王子八福神めぐり」を開催。

令和8年より名称を「七福神」から「八福神」へ刷新し、新たなスタートを切ります。

八王子八福神めぐり

開催期間：令和8年1月1日(木)〜1月10日(土)

受付時間：午前9時〜午後5時

場所：八王子市内8ヶ寺

所要時間：徒歩約3時間(巡る順序は自由)

令和8年・八王子・八福神と“三つの八”が重なる縁起の良い新年に開催されます。

八王子市内に点在する吉祥院、本立寺、金剛院、善龍寺、傳法院、了法寺、信松院、宗格院の8ヶ寺を巡り、それぞれの寺院で異なる福神様にお参りします。

全行程は徒歩で約3時間。

八王子市の街並みを散策しながら福を集める、地域の新年を彩る風物詩です。

YouTube詳細動画：https://www.youtube.com/watch?v=2KsU-1CHaLk

参加方法と頒布品

参加方法は、最初に訪れた寺院で色紙(300円)を購入し、各寺院で御朱印スタンプ(1ヶ寺200円)を集める「色紙めぐり」が基本となります。

8ヶ寺すべてを巡ることで完成。

7年間継続して参加された方には、記念として「金の色紙」が進呈されます。

絵馬と御朱印

色紙のほか、八福神絵馬(600円、印100円)での巡拝も可能。

また、各寺院にて御朱印(500円)も頒布されます。

1月10日までは書置き対応となり、それ以降は直接記帳も受け付けています。

一部寺院では特別御朱印も用意されています。

こども八福神めぐり

小学生以下のお子様を対象とした無料のスタンプラリーを実施。

令和8年より新たにクラフト宝船づくりの要素が追加されました。

すべてのスタンプを集めると最後の寺院でごほうびがもらえるため、お子様の初詣デビューや親子での参加に適しています。

八王子蒸留所コラボ「八福神-はちふくジン-」

八王子市初のクラフトジン蒸留所「八王子蒸留所」とのコラボレーション商品が登場。

市内限定300本で販売され、八福神めぐりの記念品や地域のお土産として展開されています。

JR八王子駅周辺の土産店や市内セレクトショップなどで取り扱いがあります。

末広がりの“八”が重なる特別な年に、八王子の街を巡って福を集める初詣。

心新たな一年の始まりに、家族や友人と楽しめるイベントです。

八王子八福神会「八王子八福神めぐり」の紹介でした。

