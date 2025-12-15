11月中旬、米海軍が自らの頻繁な設計変更のため建造日程が遅れたコンストレーション級護衛艦事業を中断したが、最近、米国設計の新型護衛艦を2028年までに就役させることを望むと明らかにした。ジェイスン・ポーター米海軍獲得担当官代行は非公開の席で、新型護衛艦について沿岸警備隊が運用している国家安保警備艦（NSC）を改良した形態と話した。韓国が新型護衛艦事業の代案になる可能性は現実から遠ざかることになった。

＜1＞米海軍、2028年までに米国設計の新型護衛艦就役が目標

12月10日（以下、現地時間）、米メディアのブレーキングディフェンスは、米海軍獲得担当者が米海軍が2028年までに米国が設計した艦船に基づき、新しい護衛艦の就役を目標にしていると明らかにしたと報じた。

これに先立ち米海軍は11月、伊フィンカンティエリのFREMM設計を基盤に要求条件を反映したコンストレーション級護衛艦プログラムを建造中の2隻を除いて、残りの4隻に関する契約を取り消した。こうした状況で2028年までの新型護衛艦就役目標は非常に攻撃的な日程だ。

ワシントンで開かれたディフェンスフォーラムでジェイスン・ポーター海軍獲得担当官代行は出席者に対し、次世代護衛艦が2028年に就役可能と信じると述べた。彼は海軍が新型中型揚陸艦（MLS）建造事業で採択している方式のように、艦艇設計確定と先導艦建造を分離する設計接近法に集中していると説明した。

これに先立ちジョン・フェラン海軍長官は12月7日のレーガン国防フォーラムで、新型護衛艦は米国設計を基盤とし、すべての設計変更は自身を通じて行われるべきだと強調した。情報筋によると、フェラン長官は非公開夕食会で新型護衛艦について、沿岸警備隊が運用している国家安保警備艦（NSC）を改良した形態になると話した。

レジェンド級と呼ばれる国家安保警備艦はハンティントン・インガルス（HII）が建造した。ハンティントン・インガルスは護衛艦設計競争当時、国家安保警備艦の改良型を提案した。ハンティントン・インガルスの報道官はブレーキングディフェンスの論評要請に詳細な答弁は避けた。しかし護衛艦建造競争当時、致命的な威力を備えて危険負担が少なく経済的な国家安保警備艦の変形モデルを提案し、海軍が必要とする艦艇の設計に協力することを期待していると明らかにした。

10隻を建造した国家安保警備艦は全長127メートル、幅16メートル、排水量4700トンであり、武装は57ミリ艦砲1門、ファランクス近接防御システム1門などで武装している。2017年の護衛艦事業初期、ハンティントン・インガルスは国家安保警備艦設計を基盤とするFF4923設計を提案した。提案は長さと排水量は国家安保警備艦と同一だが、76ミリ艦砲1門、SM−2対空ミサイル搭載が可能なMk．41垂直発射管（VLS）16セルなど強力な武装をする予定だった。

コンストレーション級護衛艦プログラムが白紙になると、米国が韓国や日本と提携して新型護衛艦事業を再開するという見方が出てきた。しかしフェラン長官とポーター担当官代行の発言を総合すると、米海軍はハンティントン・インガルスの国家安保警備艦を事実上内定したとみられる。今は米海軍の希望通りに早期に建造できるかに関心が集まっている。

＜2＞米国防総省、産業基盤力量評価で海軍F／A−XX遅延

航空宇宙防衛産業メディアのアビエーションウィークによると、米国防総省の海軍次期戦闘機F／A−XX戦闘機導入のための事業者選定過程が膠着状態となり、国防総省が2つの機種の新型戦闘機生産に必要な産業基盤力量を評価する過程にあると報じた。

12月6日のレーガン国防フォーラムでマイケル・ダフィ国防次官（調達・維持担当）は、F／A−XXを必ず供給するだろうが、自分たちの観点で産業基盤がこれを後押しできるかを確認することが重要であり、できる限り早期に同問題を解決するために努力すると明らかにした。

海軍はF／A−18E／Fに代わる次期戦闘機事業者としてボーイングとノースロップ・グラマンの中で最終選定を控えているが、決定を数カ月間延期してきた。両社がこの作業を遂行できるかについて、ダフィ次官は検討中であり話せないと述べた。その間、米議会と業界は国防総省が主張する産業基盤の力量に対する懸念はないと主張してきた。

産業基盤に対する懸念はボーイングがこの春、米空軍のF−47戦闘機契約を受注した後に提起された。ボーイング防衛産業宇宙部門のスティーブ・パーカーCEOはF−47事業は設計が完成した状態で受注され、F／A−XX事業はリスク負担が減ったという利点があると話した。ノースロップ・グラマン副社長兼航空部門のトム・ジョーンズ社長は12月3日の記者会見で、自らがF／A−XX事業を遂行する準備ができていると明らかにした。

米議会もF／A−XXプログラムを圧倒的に支持してきた。「一つの大きく美しい法案（One Big Beautiful Bill Act）」に追加資金を反映し、2027会計年度国防権限法案と歳出法案草案にも支援を明示した。

ダリル・コードル米海軍作戦部長もF／A−XX戦闘機に対する強い支持を表明し、この戦闘機が空母打撃群を保護し、太平洋で作戦を遂行するうえで必須だと強調した。コードル作戦部長はレーガン国防フォーラムで次世代戦闘機の開発に必要な航空機の製作・試験・実戦配備までかかる時間を勘案し、開発決定を迅速に出したいと明らかにした。