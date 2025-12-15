◇WBO世界フライ級タイトルマッチ 王者 アンソニー・オラスクアガ(米国、帝拳)＜12回戦＞同級4位・桑原拓(大橋)（2025年12月17日 東京・両国国技館）

プロボクシングのトリプル世界戦興行「U-NEXT BOXING.4」の公式会見が15日、都内のホテルで開かれ、WBOフライ級タイトルマッチで対戦する王者アンソニー・オラスクアガ（26＝米国、帝拳、10勝7KO1敗）と挑戦者で同級4位の桑原拓（30＝大橋、14勝9KO2敗）が出席した。

9月に米ラスベガスで3度目の防衛に成功したオラスクアガは、今年3月の京口絋人（ワタナベ）戦以来の国内リング登場。「コンディションは一言、準備万端です。既に3回防衛して4度目になる。強さ、コンディションを試合でしっかり出せるようにしたい」と語り、桑原の印象を問われると「凄く真剣そうな顔をしていますね」と話して挑戦者の苦笑いを誘った。

元東洋太平洋フライ級王者の桑原は、ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）に敗れた24年5月以来、2度目の世界挑戦。「非常に調子が良いし、メンタルもモチベーション的にも高い状態を保ってここまで来られている。ベルトを目の前にしてさらに気持ちが高まりました。試合が楽しみで仕方がない」と心境を語った。「前回は（世界挑戦が）初めてだったので、気持ちの持っていき方が完璧じゃなかった」と説明。さらに前回は世界戦へ向けたスパーリング中に肋骨を痛めたとあり「マックスにできなかった中での世界戦だった。今回は全てが完璧に進んで最高のコンディションで来られている。あとは試合をするだけ」と仕上がりに自信を示した。

興行のもようはU-NEXTで独占ライブ配信される。