Snow Manの新曲「オドロウゼ！」を使用した、2026年3月6日公開の佐久間大介主演映画『スペシャルズ』の本予告映像が公開となった。

原案／脚本を務める内田英治監督による完全オリジナル作品の本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ 本条会の“クセ者親分”が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指すストーリー。佐久間は、今回が映画初単独主演となる。

迫力のカーチェイスシーンから始まる予告映像では、元殺し屋 ダイヤ（佐久間）らが銃撃で相対するなか、風間組のナンバー2 熊城（椎名桔平）が、報酬1億円で年齢も性格もバラバラな超一流の殺し屋たちに「ダンスチームを組んでもらいたい」と持ち掛ける。後半では、初公開となる主題歌「オドロウゼ！」が使用され、ダンサブルでノリのいいビートに乗せ、心を入れ替えダンス練習に奮闘する姿や白のスーツに身を包みステージに立つ姿が映し出されている。

（文＝リアルサウンド編集部）