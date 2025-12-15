2026年はみんなで「おめでとう」　エヴァと年を越すラジオ特番「カウントダウン・エヴァンゲリオン」放送決定

すべてのチルドレン（リスナー）に、「おめでとう」と言い合える新年がやってきます。

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットは、2025年12月31日23時から翌2026年1月1日1時にかけて、年末年始特別番組「カウントダウン・エヴァンゲリオン25/26」を放送することを発表しました。

■ エヴァTVシリーズ放送30周年イヤーを締めくくる年越し特番

今年、TVシリーズ放送開始から30周年を迎えた「エヴァンゲリオン」シリーズ。現在、毎週土曜には期間限定のレギュラー番組「FM EVA 30.0」が放送中ですが、今回の特番はその集大成とも言える年越し企画です。

パーソナリティを務めるのは、お笑いコンビ・ガクテンソクの奥田修二さんと、浜崎美保さん。ゲストには、パップコーンの芦沢ムネトさんと、落語家の林家木久彦さんを迎えます。

■ 林家木久彦がまさかの「書き下ろし“エヴァ”落語」を披露

番組の見どころの一つが、落語家・林家木久彦さんによる特別企画。なんとこの日のために書き下ろしたという“ショート「エヴァ」落語”が披露されます。作品世界へのオマージュを散りばめた、新年にふさわしい演目になっているとのこと。エヴァと伝統芸能のまさかのシンクロ率に注目です。

もちろん、番組内ではシリーズを彩ってきた名曲の数々もオンエア。音楽と共に、リスナー全員で2026年へのカウントダウンを行います。

■ 「ポカポカしたこと」「使徒襲来（トラブル）」エピソードを募集

大晦日の放送に向け、番組では現在、リスナーから2つのテーマでメッセージを募集中。

ひとつは「今年あなたが“ポカポカ”したこと」。レイの名台詞にちなみ、2025年に心がじんわり温かくなった瞬間を募集しています。

もうひとつは「あなたにとっての使徒襲来（パターン青）」。こちらでは思いがけないトラブルや予想外のハプニングを募集。残念だった出来事はラジオで笑い飛ばしてスッキリ新年を迎えよう、という趣向です。

メッセージは「FM EVA 30.0」公式サイトより応募可能。メッセージ採用者などの中から抽選で3名に、「『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Blu-ray BOX」が当たるプレゼント企画も実施されるとのことでした。

2026年2月には横浜アリーナでのフェスイベントも控えているエヴァンゲリオン。大晦日はラジオの前で補完計画……もとい、カウントダウンに参加してみてはいかがでしょうか。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025121505.html