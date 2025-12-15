NFL¥Þ¥Û¡¼¥à¥ºÁ°½½»úð×ÂÓÂ»½ý¡¡¥Á¡¼¥Õ¥¹¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÆ¨¤¹
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNFL¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¹¤Ï14Æü¡¢2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄQB¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Û¡¼¥à¥º¤¬Æ±Æü¤ËËÜµòÃÏ¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤Çº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓ¤òÂ»½ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2017Ç¯¤ÎÆþÃÄ°ÊÍè3ÅÙ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ëÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Þ¥Û¡¼¥à¥º¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç10µ¨Ï¢Â³¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥Õ¥¹¤Ï¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¥º¤Ë13¡½16¤ÇÇÔ¤ì¤Æ6¾¡8ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢PO¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÊAFC¡ËÀ¾ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤â9µ¨Ï¢Â³¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë