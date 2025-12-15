「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純、ショーパン姿で美脚見せ「攻めた格好」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/12/15】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が12月13日、自身のInstagramを更新。木々が色めく並木道でのプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「攻めた格好」大胆ショーパン姿
辻は「みんな今日もお疲れ様」とファンをねぎらう言葉をつづり、木々が色めく並木道でのオフショットを投稿。デニム地のオフショルダーにふわふわした大きめのアウター、レザー調の黒いショートパンツにシルバーのブーツを合わせた冬らしいカジュアルなコーディネートを披露し、ショートパンツからはスラリとした美しい脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「攻めた格好」「コーデ上手」「スタイル抜群」「憧れる」などと反響が寄せられている。
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルや、自身が手掛けるアイドルプロジェクト「特撮がるず」のメンバーとしても活動している。（modelpress編集部）
◆辻加純、並木道でショーパンコーデ披露
◆辻加純の投稿に反響
