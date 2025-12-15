清水みさとInstagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/15】タレントの清水みさとが12月13日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄との結婚記念日を報告した。

【写真】49歳吉本芸人の美人妻「顔が似てきた」記念日2ショット

◆高橋茂雄＆清水みさと夫婦、結婚記念日の様子公開


清水は「先日のハッピー結婚記念」とコメントし、高橋とともに笑顔で映るショート動画を投稿。「4年目も楽しく、おだやかに、大笑いで」と4年目に突入した結婚生活の抱負を明かした。

◆清水みさとの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「2人とも可愛い」「本当に幸せそう」「いつまでも仲良くしてね」「微笑ましい」などと反響が寄せられている。

2人は2022年12月19日、それぞれのSNSで結婚を発表。出会いのきっかけは2人の共通の趣味のサウナで、新婚旅行でもサウナ旅をして話題となっていた。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】