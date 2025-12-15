安斉かれん、ミニスカコーデで美脚スラリ「ヒョウ柄が似合う」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/15】アーティストの安斉かれんが12月13日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】浜崎あゆみ役モデル「ヒョウ柄が似合う」美脚際立つミニスカコーデ
安斉は「京都I博 アリガトウゴザイマシタ」とコメントし、赤と白のメッシュニットにチェック柄のミニスカート、ヒョウ柄のブーツを組み合わせたコーディネートを披露。ミニスカートからはスラリとした脚がのぞいている。さらに、安斉は「京都で初ライブ嬉しかったア また会おうネ」とファンへの感謝をつづった。
この投稿に、ファンからは「ライブお疲れ様」「可愛すぎる」「コーデ素敵」「ヒョウ柄が似合う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆安斉かれん、ミニスカ姿公開
◆安斉かれんの投稿に反響
