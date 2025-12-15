NCT・テヨン、除隊当日の“軍服SHOT”公開！晴れやかな笑顔にファン胸熱「おかえり」【PHOTO】

NCTのテヨンが海軍での現役服務を終え、晴れやかな笑顔でファンのもとへ戻ってきた。

【注目】テヨン、12月14日に海軍を除隊！

12月14日、テヨンは自身のインスタグラムを更新し、「2024.04.15-2025.12.14」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、除隊の日を迎えた軍服姿のテヨンの姿が収められている。花束を抱えながら笑顔を浮かべ、温かな祝福を受ける様子が印象的だ。

また、別の写真では上半身をあらわにしたセルフィーも公開され、引き締まった腹筋やたくましい腕のラインが目を引く、鍛え上げられた肉体美を披露した。

投稿を見たファンからは「おかえり」「会いたかったよ」「本当にお疲れさま」「さらにカッコよくなった」などのコメントが寄せられている。

（写真＝テヨンInstagram）

なお、テヨンは2024年4月に海軍へ入隊し、国楽儀仗大隊広報隊文化広報兵として服務を続けてきた。12月14日、約1年8カ月にわたる現役服務を終えて満期除隊した。

◇テヨン プロフィール

1995年7月1日生まれ。本名イ・テヨン。韓国・ソウル出身。身長175cm。2016年４月にNCTの派生グループNCT Uのメンバーとしてデビュー。現在は、NCT 127、SuperMにも所属している。SMエンターテインメントの関係者に路上でスカウトされ、オーディションに参加した。練習生時代から、先輩芸能人に「少女漫画から飛び出たようなルックス」と絶賛されるほどのビジュアルの持ち主。兵役のため2024年4月15日に入隊し、2025年12月14日に除隊した。