徳井義実×桃月なしこW主演「令和に官能小説作ってます」レギュラーキャスト解禁 “大人たちが大真面目にエロを考える”異色のお仕事ドラマ
【モデルプレス＝2025/12/15】テレビ大阪では、2026年1月7日から毎週水曜深夜24時より、お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実とモデルで女優の桃月なしこがW主演を務めるドラマ「令和に官能小説作ってます」を放送（テレビ大阪：2026年1月7日スタート・毎週水曜深夜24時〜／DMM TV：2026年1月7日24時30分より独占配信）。この度、レギュラーキャストとキービジュアル、30秒トレーラーが公開された。
【写真】チュート徳井が“正直どタイプ”の女子アナ
ましろの先輩で言いたいことをズバズバと言う編集者・渡瀬美帆役には劇団「ナカゴー」に所属し、映画「敵」などに出演するほか、「遊と学」というコンビで芸人としても活動している高畑遊。ストレートすぎる性格の渡瀬とは正反対に、コンプライアンスを気にする性格の編集者・石神井健人役を演じるのは映画「ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ」、「近畿地方のある場所について」など話題作に出演する九十九黄助。フランス出版の看板作家の1人で、“鬼畜モノ”の第一人者である神室氷雨役に、ドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」「完全不倫 ― 隠す美学、暴く覚悟 ―」など数多くの作品に出演している内藤秀一郎。
AIが具現化した、ましろの妄想彼氏・エースケ役には、ドラマ「にがくてあまい」、映画「アキラとあきら」、舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」と活躍の場を広げている西野遼。フランス出版の看板作家の一人で”不倫モノ”で人気の東雲妖子役には映画「リバー、流れないでよ」、「走れない人の走り方」、「たしかにあった幻」（2026年2月6日公開予定）、舞台リトルビット「リトルサマー」などさまざまな作品に出演している早織。ましろの妄想内のお姉さん「隣人さん」役には、セクシー女優として活動し、WEBドラマ「私の"好き"って変ですか? Case.02」で主演を務め、ドラマ「全裸監督2」、「デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ」にも出演するなど活動の幅を広げている八木奈々。
熱心に働く玉川を陰で支える妻・玉川瞳役にドラマ「警視庁捜査一課9係」シリーズや「特捜9」シリーズをはじめ、近年では映画「本を綴る」などに出演している遠藤久美子。フランス出版の大御所作家・古田剣役には芸人としてさまざまなバラエティに出演しつつ、映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」、ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」などで存在感を発揮している星田英利。ましろの母親で弁護士の大泉道代役には、宝塚歌劇団の男役として多くの舞台で活躍し、退団後も舞台やドラマ、映画、CMと幅広く出演しながら、バラエティにも引っ張りだこの遼河はるひ。
ましろの弟で母・道代と同じく弁護士の大泉蒼役にはアミューズボーイズオーディション「NO MORE FILTER」でグランプリを受賞し、ドラマ「被写界深度」や映画「ロマンティック・キラー」などに出演している倉須洸。編集長である父を自慢に思っている玉川の娘・玉川由良役にドラマ「恋愛革命」、「量産型ルカ-プラモ部員の青き逆襲-」などに出演している山本かりん。個性豊かな登場人物たちが本作を盛り上げる。
また、活字まみれのキービジュアルも完成。活字で勝負する官能小説ならではの1枚となっている。そして、オープニングテーマは＃Mooove！（ムーブ）の「アンチバキューマー」が起用されている。“ドラマの魅力”と“キャストの個性”が爆発した30秒トレーラーも解禁された。＃Mooove！は「この度＃Mooove！は、ドラマ『令和に官能小説作ってます』のオープニングテーマを担当させていただくことになりました…！本当にありがとうございます！しかも主演は、私たちの大好きな事務所の先輩！桃月なしこさん…！そして、私たちにとってはじめての“オープニングテーマ”という大役をいただけて、本当に嬉しくて、感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びをコメント。「そしてそして…！#Mooove! は新しく3人のメンバーが仲間入りし、7人体制はじめての楽曲『アンチバキューマー』を12／10（水）に配信リリースしました！」と続け、「SNSって、ときどき心がしんどくなることもあるけど、この楽曲を聴いてくれた方の気持ちが少しでも軽くなったり、批判などに負けずに頑張ろう！と思えるきっかけになったらいいなって、そんな願いを込めて歌いました！誰かの意見に流されたり誰かの言葉で傷つくんじゃなくて、自己肯定感高くていいんですっ！みんなを虜にしちゃう魅力、あなたにもあるから、ありのままでいいんですっ！このSNS時代に一緒にムーブメント起こしちゃいましょう！！！余裕っしょ！！！！」と呼びかけている。
原案は官能小説界のトップを走るフランス書院で実際に起こった話をベースにした『令和に官能小説作ってます フランス書院編集部物語』（著：さとうユーキ、原案：フランス書院編集部) 。ちょっと淫らで、たっぷり笑える異色のお仕事ドラマとなっている。官能小説編集部をまとめ、穏やかで仕事に熱い編集長・玉川丈治役を徳井、マンガ編集者を夢見るも官能小説編集部に配属された新人編集者・大泉ましろ役を桃月が演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「令和に官能小説作ってます」レギュラーキャスト解禁
ましろの先輩で言いたいことをズバズバと言う編集者・渡瀬美帆役には劇団「ナカゴー」に所属し、映画「敵」などに出演するほか、「遊と学」というコンビで芸人としても活動している高畑遊。ストレートすぎる性格の渡瀬とは正反対に、コンプライアンスを気にする性格の編集者・石神井健人役を演じるのは映画「ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ」、「近畿地方のある場所について」など話題作に出演する九十九黄助。フランス出版の看板作家の1人で、“鬼畜モノ”の第一人者である神室氷雨役に、ドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」「完全不倫 ― 隠す美学、暴く覚悟 ―」など数多くの作品に出演している内藤秀一郎。
AIが具現化した、ましろの妄想彼氏・エースケ役には、ドラマ「にがくてあまい」、映画「アキラとあきら」、舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」と活躍の場を広げている西野遼。フランス出版の看板作家の一人で”不倫モノ”で人気の東雲妖子役には映画「リバー、流れないでよ」、「走れない人の走り方」、「たしかにあった幻」（2026年2月6日公開予定）、舞台リトルビット「リトルサマー」などさまざまな作品に出演している早織。ましろの妄想内のお姉さん「隣人さん」役には、セクシー女優として活動し、WEBドラマ「私の"好き"って変ですか? Case.02」で主演を務め、ドラマ「全裸監督2」、「デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ」にも出演するなど活動の幅を広げている八木奈々。
熱心に働く玉川を陰で支える妻・玉川瞳役にドラマ「警視庁捜査一課9係」シリーズや「特捜9」シリーズをはじめ、近年では映画「本を綴る」などに出演している遠藤久美子。フランス出版の大御所作家・古田剣役には芸人としてさまざまなバラエティに出演しつつ、映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」、ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」などで存在感を発揮している星田英利。ましろの母親で弁護士の大泉道代役には、宝塚歌劇団の男役として多くの舞台で活躍し、退団後も舞台やドラマ、映画、CMと幅広く出演しながら、バラエティにも引っ張りだこの遼河はるひ。
ましろの弟で母・道代と同じく弁護士の大泉蒼役にはアミューズボーイズオーディション「NO MORE FILTER」でグランプリを受賞し、ドラマ「被写界深度」や映画「ロマンティック・キラー」などに出演している倉須洸。編集長である父を自慢に思っている玉川の娘・玉川由良役にドラマ「恋愛革命」、「量産型ルカ-プラモ部員の青き逆襲-」などに出演している山本かりん。個性豊かな登場人物たちが本作を盛り上げる。
◆活字まみれのキービジュアルも解禁
また、活字まみれのキービジュアルも完成。活字で勝負する官能小説ならではの1枚となっている。そして、オープニングテーマは＃Mooove！（ムーブ）の「アンチバキューマー」が起用されている。“ドラマの魅力”と“キャストの個性”が爆発した30秒トレーラーも解禁された。＃Mooove！は「この度＃Mooove！は、ドラマ『令和に官能小説作ってます』のオープニングテーマを担当させていただくことになりました…！本当にありがとうございます！しかも主演は、私たちの大好きな事務所の先輩！桃月なしこさん…！そして、私たちにとってはじめての“オープニングテーマ”という大役をいただけて、本当に嬉しくて、感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びをコメント。「そしてそして…！#Mooove! は新しく3人のメンバーが仲間入りし、7人体制はじめての楽曲『アンチバキューマー』を12／10（水）に配信リリースしました！」と続け、「SNSって、ときどき心がしんどくなることもあるけど、この楽曲を聴いてくれた方の気持ちが少しでも軽くなったり、批判などに負けずに頑張ろう！と思えるきっかけになったらいいなって、そんな願いを込めて歌いました！誰かの意見に流されたり誰かの言葉で傷つくんじゃなくて、自己肯定感高くていいんですっ！みんなを虜にしちゃう魅力、あなたにもあるから、ありのままでいいんですっ！このSNS時代に一緒にムーブメント起こしちゃいましょう！！！余裕っしょ！！！！」と呼びかけている。
◆徳井義実×桃月なしこW主演「令和に官能小説作ってます」
原案は官能小説界のトップを走るフランス書院で実際に起こった話をベースにした『令和に官能小説作ってます フランス書院編集部物語』（著：さとうユーキ、原案：フランス書院編集部) 。ちょっと淫らで、たっぷり笑える異色のお仕事ドラマとなっている。官能小説編集部をまとめ、穏やかで仕事に熱い編集長・玉川丈治役を徳井、マンガ編集者を夢見るも官能小説編集部に配属された新人編集者・大泉ましろ役を桃月が演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】