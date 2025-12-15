「捏造された会話が流布された」日本ドラマ出演控える韓国俳優、暴露者が新たな立場表明【全文】

俳優イ・イギョンのプライベートを暴露し続けてきたA氏が、新たな立場を明らかにした。

【画像】「Eカップですか？」イ・イギョンとのやり取り

A氏は12月14日、暴露以降に継続的な脅迫を受けているとしたうえで、最近になって自身の身元を意図的に毀損する目的とみられるInstagramアカウントが新たに開設されたとSNSで主張。そのアカウントには、アプリで生成されたとみられる捏造されたカカオトークの会話画面や、本人の同意なく流出した私的な写真が投稿されているという。

（写真提供＝OSEN）イ・イギョン

A氏によると、当初投稿されていたカカオトークの会話は不自然な点が多く、その後削除されたうえで、ぼかし加工を施した形で再投稿されたものの、最初に掲載されていた捏造画面についてはすでに証拠として保管していると説明している。

また、捏造された会話に使用された写真は、俳優本人とA氏の2人しか所持していないものであり、第三者が入手できる性質のものではないと強調。さらに、当該アカウントには両者のみがやり取りしていた実際のカカオトークの一部や、A氏の家族が運営する会社に関する個人情報が含まれていたとも主張している。

A氏は、こうした一連の行為について、捏造された会話の流布、私的写真の流出、身元毀損および脅迫に該当するとして、関連する証拠をすべて記録・保管しており、法的措置を取る考えを示した。

これに先立ち、A氏は自身がドイツ人女性であり、イ・イギョンといわゆる“下ネタ”メッセージをやり取りしていたと主張。だが、その後、当該暴露文はAIによって作成されたものだと説明するなど、立場を二転三転させてきた。

イ・イギョンの所属事務所は、これらの主張に対し、情状酌量のない法的対応を進めていると明らかにしている。

なおイ・イギョンは、中村倫也が主演を務めるTBS系の金曜ドラマ『DREAM STAGE』に出演する予定だ。

A氏の投稿全文は以下の通り。

◇

こんにちは。

私は特定の俳優を暴露して以降、継続的な脅迫を受けてきました。2日前からは、私の身元を意図的に毀損する目的で新たなインスタグラムのアカウントが開設され、そのアカウントには、アプリで生成された捏造されたカカオトークの会話キャプチャーや、私の同意なく流布された私的な写真が投稿されています。

当該アカウントは、最初に投稿したカカオトークの会話があまりにも不自然であることを認識したのか、その後、投稿を削除したうえで、ぼかし加工を施して再度アップロードしました。ただし、最初に掲載されていた、明白に捏造されたカカオトークの会話画面については、すでにキャプチャーして保管しています。

ここで重要なのは、捏造されたカカオトークの会話に使用された、帽子をかぶった飛行機内でのセルカ写真は、俳優本人と私だけが所持している写真だという点です。私はその写真を誰とも共有したことがなく、それにもかかわらず虚偽のストーリーを作り上げるための捏造会話に使用されたという点から、その出所は明白であると判断しています。

一般的に、こうした会話生成アプリは、悪意ある盗用や誤解を防ぐため、実際のカカオトークとは意図的に微妙な違いを設けて設計されており、画面上では確認できなくても、画像内部に生成の痕跡やウォーターマークが残る場合が多いとされています。

また、当該アカウントには、私が保管していない、私と俳優本人だけがやり取りしていた実際のカカオトークの一部も含まれており、その中には、私の家族が運営する会社に関する敏感な個人情報まで露出していました。これは単なる推測や第三者の創作では知り得ない情報であり、個人情報を侵害しようとする明白な意図があると判断しています。

私は現在、捏造されたカカオトークの会話の流布、私的な写真の流出、意図的な身元毀損および脅迫に関連するすべての状況と証拠を記録・保管しており、これ以上これを看過せず、適切な法的措置を取る予定であることを明確にします。

◇イ・イギョン プロフィール

1989年1月8日生まれ、ソウル出身。2012年の映画『白夜』でデビュー。ドラマ『ゴー・バック夫婦』『ウラチャチャ!?〜男女6人恋のバトル〜』『ジャスティス−検法男女−』など数多くの作品に出演。特に『私の夫と結婚して』では、主人公を苦しめる“最低な夫”を見事に演じて話題に。バラエティ番組でも活躍し、歌手としてもヒット曲『定時退勤』を徳永ゆうきとコラボするなど、マルチな才能を見せている。