阪神は１５日、大阪市内のホテルで新入団選手発表会を行った。ドラフト１位・立石正広内野手＝創価大＝ら７選手が参加。立石は１年目の２ケタ本塁打を誓った。以下は新人７選手の背番号とコメント。

１位・立石正広（創価大）「９」

「一番のアピールポイントは打撃。（背番号９は）すばらしい選手がつけてこられた数字。将来的にはクリーンアップを目指す。（１年目は）２ケタ本塁打にこだわって頑張りたい」

２位・谷端将伍（日大）「２５」

「目標は（阪神の）森下選手。（１年目は）まずはけがなく１年間。１００安打を目指したい」

３位・岡城快生（筑波大）「３４」

「高い走力を生かした守備と走塁、パンチ力のある打撃がセールスポイント。筑波大時代はヒットを打ったらＴポーズをしていた。阪神の『Ｔ』ともかぶるので、ヒットを打ったらやってみたい」

４位・早瀬朔（神村学園）「４４」

「小さい頃から阪神タイガースのユニホームを着ていた。気迫のあるピッチングがセールスポイント。才木投手が目標。日本をを代表する選手になりたい」

５位・能登嵩都（オイシックス）「５５」

「緩急と奥行きでゾーンで勝負できることが強み。まずは１軍で勝つことが一番かなえたい目標。阪神のエースと呼ばれるような選手になりたい。熱く泥臭く男らしいピッチングがしたい」

育成１位・神宮僚介（東農大オホーツク）「１２７」

「サイドスローからの速球が強み。村上投手に話しを聞いてみたい。根本的な考え方を聞きたい。将来は球界を代表する選手になりたい」

育成２位・山崎照英（関西独立Ｌ・兵庫）「１２９」

「足を生かした守備範囲と盗塁では１球目からスタートを切れるメンタルの強さが持ち味。（ソフトバンクの）周東選手を超えるスピードスターになります」