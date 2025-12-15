タレント上沼恵美子（70）が15日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に出演。外国人CAの衝撃接客を明かした。

飛行機の話題になり、「機長と結婚したかった」とあこがれを口にした上沼。「CAさんもいいよね。日本のCAさんのサービスのすばらしさ！外国のに乗ったらよく分かるね。全然違うで！」と評した。

「日本のCAさんはきれいで行き届いてるし。所作がすばらしい。あこがれの職業って分かるわ」と語った後で、海外航空会社のCAから受けたサービスについて回想。「アメリカのもうつぶれた航空会社やけど、ピーナッツ投げてくるねん。ハトやないねんから！」とツッコミを入れ、「投げてくるのをみんなキャッチするねんから。そんな1人ずつに（手渡しで）配ったりせえへんねん」と苦笑いした。

さらに「ビールください、って何回も言うたら、“シ〜ッ！”って言われたことあるねん」と大笑い。「ピンポン押したら、日本の航空会社やったら絶対来てくれるやん。ても来てくれへんから何回も鳴らしたら、にらまれて“シ〜ッ！”って。どういうこっちゃ」とぼやき、笑わせた。