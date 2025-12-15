水を飲むかと思いきや…生後2ヵ月のスピッツが毎日欠かさず行う ″謎行動″ 「なんでー！？」「可愛すぎます」
スピッツの子犬が水入れのボウルに前足を浸け、気持ちよさそうに座る様子を撮影した動画がInstagramに投稿され、話題を集めている。投稿したのは日本スピッツFinn(フィン)さん(@spitz_finn.0410)。お迎えした初日から毎日欠かさず行われているという"足湯"タイムの動画には、63.8万表示、3.4万いいねが集まり、「わー！ 可愛すぎます」「たまらないです」「手湯？足湯？最高過ぎます」「なんでー！？ でも可愛いからオッケーですね」「ぬいぐるみにしか見えない！可愛いー！」などと愛らしい姿に癒やされる声が相次いだ。まるで人間のようなリラックスタイムについて、飼い主に聞いた。
【写真】謎行動…前足を水の中に浸けて「足湯」しているフィンちゃん
――フィンちゃんをお迎えした初日からこの行動が見られたとのことですが、最初に目撃したとき、どんなお気持ちでしたか。当時の詳しい状況を教えてください。
「リビングで遊んでいると、自らケージに戻ってお水を飲むかと思いきや、座って前足をちょこんと水の中に浸けて、気持ちよさそうに座っていました。両手を入れる日もあったり、いつも満足そうにこちらを見つめながら浸かる姿を見て、まるで『足湯を楽しんでいる』ように見えたので、可愛くて撮影しました。人間みたいな姿が愛くるしいなと思いました」（飼い主）
前足を水の中に浸けて「足湯」しているフィンちゃん／日本スピッツFinn(フィン)さん(@spitz_finn.0410) 提供
――フィンちゃんの「足湯」は、一日に何回くらい、どんな時に行われますか。また、一回の「足湯」タイムはだいたいどのくらいの長さなのでしょうか。
「一日に2回ほど、お昼寝の時間と、夜寝る前によくします。1分ほど、短い時間で満足するようです」（飼い主）
――動画では「最近は後ろ足も浸かりたいようで頑張ってます」とありますが、「足湯」のスタイルやボウルへの入り方など、生後2ヵ月から現在にかけて何か変化はありましたか。
「足湯のスタイルは、最近はボウルに右手だけつけて、その手を枕にして寝ることが増えました」（飼い主）
――「毎日おててを突っ込んでは誇らしそうなお顔で見てくる」とのことですが、飼い主さんとしては、あの表情をどう解釈されていますか。「何をしているの？」と声をかけると、フィンちゃんはどんな反応をしますか。
「ママもやる？気持ちいいよ！と言っているように見えます。声をかけると、そのままウトウトしたりするので、気持ち良さそうだなぁと思いながら見守っています」（飼い主）
――飼い主さんご自身が「この行動の心理は一体何なんでしょうか？」と疑問に感じていますが、これまでに「もしかして〇〇なのかな？」と推測したことはありますか。
「始めは好奇心からだったと思いますが、冷たい感覚が気持ちよくて、落ち着かせるためにこの行動をしてるのだと思います。寝る前によくやるので、リラックスするための足湯なんだなと思います」（飼い主）
