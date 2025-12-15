元プロ野球爛如璽岫瓩箸曚躾譴2ショット

シドニー、アテネ両五輪で活躍した元女子ソフトボール日本代表の郄山樹里さん(49)の近影が、結婚秘話とともに話題になっている。

元プロ野球選手で爛如璽崑腟彿櫚瓩海搬腟彿歿邯気気(58)が高山さんとの2ショットをインスタグラムにアップ。「樹里が常連さんと結婚して、俺が保証人になったあの日…『人のつながりって、こんなにも尊いものなんだ』と心から感じた瞬間でした」と大久保さんが経営する経営する都内の居酒屋の常連と結婚したことを明かし「ふたりが今も仲良く幸せに暮らしていると聞くたびに、胸が熱くなる」と紹介した。

結婚秘話と久々の近影に「デーブさんが〜恋の…キューピットなんですね〜」「エピソード素晴らしい 素敵」「えーーーなんで樹里さーん」などの声が寄せられている。 郄山さんはアトランタオリンピック4位、シドニーオリンピック銀メダル、アテネオリンピック銅メダルに貢献。右腕から繰り出す速球と鋭いライズボールを武器にリリーフとして活躍したことから狃大魔神瓩噺討个譴拭