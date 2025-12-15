¡Úµð¿Í¡Û»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿ÃæÀîâ«ÂÀ¡¡Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¡õ£±¡¦£µ²¯±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡¡Íèµ¨¤Ï¡Öº£Ç¯°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£±£µÆü¤ËÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡¢£¶£µ£°£°Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð£±²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡º£µ¨¡¢ÃæÀî¤Ï£¶£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡££²¾¡£´ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£´¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£³£¶¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç£±£µ»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î£¸·î¤Ë¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿º¸ÏÓ¡££Æ£ÁÀë¸À´ü¸Â¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÇº¤ó¤ÀËö¡¢µð¿Í¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ºÇ¸å¤Ï¾¡¤Ã¤¿¡×¤È»ÄÎ±¤Ë»ê¤Ã¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¡ËÍ¥¾¡¤Ï·Ð¸³¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï¥×¥í£±£±Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÇØÈÖ¹æ£´£±¡£¡Öº£Ç¯°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Ï½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ìÇ¯´ÖËüÁ´¤ÇÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£