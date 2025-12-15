忙しい年末に！5分で作る「白菜ボリュームおかず」
今が旬の「白菜」。厚揚げや豚肉を加えてパパッと5分で作るボリューム満点のおかずを集めました。
▼白菜と厚揚げのしょうが煮
白菜と厚揚げ、豚肉をサッと炒めて、しょうゆやみりんで和風仕上げに。しょうががきいていて体が温まります。
▼白菜とツナ、油揚げの旨煮
めんつゆベースでいただく旨煮。酢を加えることでさっぱりと食べられます。
▼レンジで完結！白菜と厚揚げのピリ辛旨煮
焼き肉のたれにコチュジャンを加えたソースをからめて、電子レンジで作るお手軽レシピ。
▼5分で完成！白菜とベーコンのミルフィーユ
白菜とベーコン、チーズをミルフィーユ状に重ねてレンジ加熱する洋風の一品。白菜が苦手なお子さんでも食べやすい味つけです。
▼忙しい朝食に◎白菜のキムチスープ
朝から体が温まるキムチスープ。野菜をたっぷり食べられるヘルシースープです。
白菜のメニューはワンパターンになりがちですが、どれもすぐに作れるお手軽レシピなので、レパートリーが増えそうですね。今の時季にぜひお試しください。
執筆：早藤千紘
管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。