巨人の中川皓太投手（３１）が１５日、都内で契約交渉し、今季の８５００万円から、複数年契約の年俸１億５千万円で更改した。今季はチームトップの６３試合に登板。キャリアハイの３６ホールドを挙げた。

「自分の成績というよりチームが優勝できなかったことが悔しいというのが今年の気持ちとしてあります。個人としても後半少し失点する場面というかそういう試合も増えてしまったので、後半にかけてさらに状態が上がるようなシーズンに来年はしたいです」と話した。

今季中に国内ＦＡ権を取得したが、行使せずに残留した。「すごい悩んだんですけど、ジャイアンツでやりたいというのが最後は勝ったというのと、ジャイアンツで日本一は経験していないので」とジャイアンツ愛を強調した。

来季の目標を「今年以上の成績を出したい」と６３試合以上を掲げ、タイトルに関しても「チャンスはあると思う」と狙っていく。その上で「勝ちパターンとして、決まったポジションで投げられるような立ち位置を目指して頑張りたい」。来季は勝利の方程式の一角として、チームを日本一に導く。（金額は推定）