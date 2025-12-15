「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１５日午後１時現在で日本製鉄<5401.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



日本製鉄は５％安で６００円台割れが目前となっている。ＰＢＲ０．６倍台と割り安感が際立つものの、きょうは買いが手控えられ７５日移動平均線から大陰線で下放れる展開となっている。同社は１２日取引終了後、中長期経営計画を公表、２０３０年度までの５年間で６兆円を投資する計画を示した。このうち４兆円は傘下の米鉄鋼大手ＵＳスチールやインドなどに振り向けるとし、海外投資が国内を上回る。もっとも巨額投資に対する警戒ムードもあるようで、足もとで株価は軟調展開を強いられている。



出所：MINKABU PRESS