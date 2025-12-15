ｇｕｍｉ<3903.T>は大幅反落している。前週末１２日の取引終了後に発表した１０月中間期連結決算が、売上高３８億５０００万円（前年同期比２９．９％減）、営業損益１億６３００万円の赤字（前年同期１億７９００万円の黒字）となり、営業赤字に転落したことが嫌気されている。



９月２５日にリリースした「ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ」（オラドラ）が好調な滑り出しを見せたことで、第１四半期に比べると売上高は大幅な増収となったものの、「オラドラ」の収益寄与期間が約１カ月と限定的だったことに加え、リリースに伴う一過性の広告宣伝費約４億３５００万円を投下した影響により営業赤字を余儀なくされた。なお、最終利益はブロックチェーン事業における暗号資産の評価益などが寄与し、最終利益は１３億５１００万円（前年同期比２．３倍）となった。



第３四半期以降は、「オラドラ」の寄与に加えて、広告宣伝費が定常化することから大幅な増益を見込むとしているが、２６年４月期通期業績予想は、適正かつ合理的な数値の算出が困難であるとして非開示としている。



出所：MINKABU PRESS