アソビシステムによるアイドルプロジェクト KAWAII LAB.主催イベント『KAWAII LAB. SESSION』が、12月12日、13日の2日間にわたり、神奈川県 Kアリーナ横浜で開催。公演中に、各グループからビッグニュースが発表された。

SWEET STEADYは、2026年春に3rdシングルCDをリリース。この報告に塩川莉世は「リリイベなどで皆さんのところに会いに行けるのを楽しみにしてます」と喜びの気持ちをコメントした。

また、CANDY TUNEは2026年1月より冠番組『CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？』（日本テレビ）が放送されることを発表。さらに、CUTIE STREETは2026年5月に兵庫県 GLION ARENA KOBE、6月に東京 有明アリーナでの単独公演4デイズ開催を報告。FRUITS ZIPPERは、4月より8都市16公演を巡る全国アリーナツアー開催を発表した。

