TerraMasterは12月15日（月）、NAS製品に搭載する独自OS「TOS 7」のパブリックベータ版を公開したと発表した。UIや見た目に手を加えたほか、検索精度・速度の向上などを実現したという。

「TOS」は、TerraMaster製品を運用するためのLinuxベースのOS。登場から15年目にあたる第7世代の「TOS 7」では、Linux 6.12採用の新カーネルとともに、UIデザインを刷新。インターフェースを全面的に再構築したという。1,000カ所以上にわたる操作性の改善や、アイコンの約90％の再デザインなどが盛り込まれている。

新たにフルroot権限の開放とUbuntu公式リポジトリの統合を実現したことで、NASを常時SSHアクセス可能なLinuxサーバーとして運用できるようにした。WindowsやmacOSなどに対応した仮想マシン管理も内蔵している。Word、Excel、PowerPointの共同編集を可能にするオンラインOffice機能も実装した。

検索エンジンも高速化。TOS 6比で最大10倍の速度向上が見られるという。検索精度も20％向上したとする。

操作面ではUIに「マイファイル」「デスクトップ」を設けた。

パブリックベータへの参加は、「TOS 6」の最新バージョンから可能になる。