15日14時現在の日経平均株価は前週末比623.46円（-1.23％）安の5万213.09円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1185、値下がりは372、変わらずは46と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は330.24円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が206.57円、ＴＤＫ <6762>が45.88円、ファナック <6954>が42.45円、イビデン <4062>が32.09円と続いている。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を27.48円押し上げている。次いで信越化 <4063>が22.06円、ファストリ <9983>が21.66円、豊田通商 <8015>が16.75円、トヨタ <7203>が15.21円と続く。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は陸運で、以下、輸送用機器、小売、保険と続く。値下がり上位には非鉄金属、鉄鋼、電気機器が並んでいる。



※14時0分4秒時点



株探ニュース

