★栃木県那須でお得旅！★
先月発表された温泉総選挙。
温泉はもちろん、観光やレジャーも楽しめる温泉地に贈られる賞で
関東１位に輝いた場所が栃木県・那須！
【出演者】郄地優吾（SixTONES）・柳沢慎吾・白石美帆・川村エミコ（たんぽぽ）
＜今回ご紹介した店舗＞
★鹿の湯
栃木県那須郡那須町湯本
◎入場料 大人 ５００円/小人 ３００円/幼児 無料
★那須温泉神社
栃木県那須郡那須町湯本
◎温泉たまごみくじ ５００円
★ジョイア・ミーア那須本店
◎ジョイア・ミーアピッツア ２３１０円
◎ペペロンチーニ １５４０円
★蒸氣汽関車
栃木県那須郡那須町高久乙
◎蒸気焼 ２２２０円
★トレジャーストーンパーク
栃木県那須郡那須町高久丙
★チーズガーデン那須本店
栃木県那須郡那須町高久甲 喰木原
◎御用邸チーズケーキ １６８０円
◎炙り立て御用邸チーズケーキブリュレ(土日祝限定販売)
★ホテルエピナール那須
栃木県那須郡那須町高久丙
★那須どうぶつ王国
栃木県那須町大島
◎冬至 カピバラ温泉 ゆず湯
※１２月２０日（土）〜１２月２２日（月）の期間中のみ
★森林ノ牧場
栃木県那須郡那須町豊原乙
しぼるヨーグルト ５２０ml 加糖 ８６４円