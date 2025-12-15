★栃木県那須でお得旅！★

先月発表された温泉総選挙。
温泉はもちろん、観光やレジャーも楽しめる温泉地に贈られる賞で
関東１位に輝いた場所が栃木県・那須！

【出演者】郄地優吾（SixTONES）・柳沢慎吾・白石美帆・川村エミコ（たんぽぽ）

＜今回ご紹介した店舗＞

★鹿の湯
栃木県那須郡那須町湯本
◎入場料　大人　５００円/小人　３００円/幼児　無料

★那須温泉神社
栃木県那須郡那須町湯本
◎温泉たまごみくじ　５００円

★ジョイア・ミーア那須本店
◎ジョイア・ミーアピッツア　２３１０円
◎ペペロンチーニ　１５４０円

★蒸氣汽関車
栃木県那須郡那須町高久乙
◎蒸気焼　２２２０円

★トレジャーストーンパーク
栃木県那須郡那須町高久丙

★チーズガーデン那須本店
栃木県那須郡那須町高久甲 喰木原
◎御用邸チーズケーキ　１６８０円
◎炙り立て御用邸チーズケーキブリュレ(土日祝限定販売)

★ホテルエピナール那須
栃木県那須郡那須町高久丙

★那須どうぶつ王国
栃木県那須町大島
◎冬至　カピバラ温泉 ゆず湯
※１２月２０日（土）〜１２月２２日（月）の期間中のみ

★森林ノ牧場
栃木県那須郡那須町豊原乙
しぼるヨーグルト ５２０ml 加糖　８６４円
 