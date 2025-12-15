東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ（オス）とレイレイ（メス）（いずれも４歳）について、東京都と東京動物園協会は１５日、来年１月下旬に中国へ返還すると正式に発表した。

上野動物園は休園明けの今月１６日から２頭の観覧場所を区切って「１分程度」までとし、同２３日以降は事前予約制とする。最終観覧日は１月２５日。

現在、国内で飼育されているのはこの２頭のみで、新たな貸与の見通しは立っていない。１９７２年の日中国交正常化を機にカンカンとランランが来日して以来初めて、「日中友好のシンボル」とされるパンダが国内から姿を消す公算が大きくなった。

双子２頭は２０２１年６月、中国から上野動物園に貸し出されていたリーリーとシンシンの間に生まれた。姉のシャンシャンは２３年２月、両親も２４年９月に中国に戻った。今年６月には和歌山県白浜町のテーマパーク「アドベンチャーワールド」からも４頭が返還され、国内のパンダは上野の双子２頭のみになっていた。

２頭の返還期限が来年２月２０日に迫る中、政府・与党幹部や東京都は中国側に２頭の継続飼育や新たな貸与を要請していた。ただ、台湾有事に関する高市首相の答弁を巡り、日中関係が急速に悪化し、都関係者は「国・都による働きかけは難航している。しばらくは『パンダゼロ』を覚悟している」と話す。

中国側はこれまでも、人気の高いパンダを「外交カード」として活用してきた。初めてパンダが来日した１９７２年は日中国交正常化の記念としてカンカン、ランランが贈られ、国交正常化２０年を迎えた９２年にもリンリンが新たに来園した。

２０００年には、１９９５年に起きた阪神・淡路大震災からの復興のシンボルとして、神戸市の王子動物園に２頭を貸与した。近年は中国が連携強化を図る新興・途上国「グローバス・サウス」への貸与が増えているとされる。