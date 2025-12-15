2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権をめぐって行われているカーリング世界最終予選。ミックスダブルスの予選リーグ2日目が終わり、日本は5位タイにつけています。

日本代表として出場している小穴桃里選手・青木豪選手ペア。この予選リーグでは、全16チームが2グループに分かれて総当たり戦を行い、それぞれ上位2チームがプレーオフに進出します。このプレーオフの結果で、残り2枠となっている五輪出場チームが決定します。

初日に行われた韓国戦では黒星スタートとなっていた日本。2試合目のチェコ戦では持ち味を生かし、相手がコンシードを選択するなど「8-3」と大差をつけて勝利します。3戦目のラトビア戦でもリードして試合を折り返すも、後半にはラトビアの勢いを止められず。パワープレーを生かしたラトビアに同点に追いつかれると、最終第8エンドでは3点のビッグエンドを許し逆転負けを喫しました。

2日目の全試合が終わり、1勝2敗の日本は5位タイ。Aグループの1位は全勝中の韓国となっています。次ぐ2位タイはチェコ、ラトビア、トルコ。Bグループはここまで2試合が終わり、オーストラリア、中国、オランダが1位タイに並んでいます。