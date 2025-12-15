Image: TSUBANE PROJECT

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

重くて洗うのが面倒だったり、焦げつきやすかったり…。自炊のハードルを上げてしまっているのは案外、そういう小さなフライパンストレスの積み重ねかもしれません。

そんな負担を軽くしてくれるのが、燕三条生まれの純チタン製フライパン「燕羽-TSUBANE-」。取り回しやすさと手入れの簡単さを兼ね備え、朝食やちょっとした夜食づくりをぐっと気楽にしてくれ、アウトドア調理の幅も広げてくれる存在です。

ここでは、そんなチタン製フライパンの魅力を詳しくご紹介していきたいと思います。

驚くほど軽いのに、長く使える丈夫さ

Image: TSUBANE PROJECT

調理の負担を減らす鍵は、手にした瞬間の"軽さ"にあります。

軽さと丈夫さがウリの国産純チタンを採用した「燕羽-TSUBANE-」の重量は、なんとスマホ以下。超軽量設計ながら、強度と耐食性も備えています。

Image: TSUBANE PROJECT

焦げ付きにくい耐熱シリコンフッ素加工で焼きムラを軽減。焼き入れや油ならしをせずとも、すぐ使える設計です。使い終わったらサッと洗うだけで、すぐに次の調理に移れます。

折りたためる取っ手で、収納も持ち運びもスマートに

Image: TSUBANE PROJECT

快適さをさらに高めているのが、折りたためる取っ手の設計です。

3秒で展開できるうえ、ストッパー付きで調理中の誤動作も防いでくれます。

Image: TSUBANE PROJECT

この折りたたみ取っ手のおかげで、引き出しにもすっきり収まり、持ち運びもスムーズ。軽量なので取っ手を使った壁掛け収納ももちろん可能です。

家でも外でも活躍する"日常とアウトドアをつなぐ一枚"

Image: TSUBANE PROJECT

気軽に扱える構造は、屋内外どちらのシーンでも頼もしい存在です。朝食用の卵料理から、キャンプの一品まで幅広く対応。IHには非対応ですが、カセットコンロや直火での調理が中心な方にはぴったりです。

Image: TSUBANE PROJECT

注ぎ口がなくてもどこからでも液体を注げる形状など、道具やスペースが限られる場所でも使いやすい工夫が光ります。

Image: TSUBANE PROJECT

付属の専用蓋も料理の幅を広げてくれる存在で、ダッチオーブンのような使い方も可能です。

気負わず使える「燕羽-TSUBANE-」の軽やかさは、日々の料理をもう少し心地よくしてくれそう。そのうえ、アウトドアでの楽しみもぐんと広がる予感です。

ここでは紹介しきれなかったポイントがまだまだありますので、プロジェクトページも覗いてみてください。下記のリンクからアクセスいただけます。

【超軽量】羽のように軽く焦げ付きにくい！折り畳める純チタン製フライパン！燕三条 10,280円 20%OFF machi-yaで見る

>>【超軽量】羽のように軽く焦げ付きにくい！折り畳める純チタン製フライパン！燕三条

Image: TSUBANE PROJECT

Source: machi-ya