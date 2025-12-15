Photo: はらいさん

バッテリーを気にすることなく、端末に挿し込むだけですぐに使えるのが強みの有線イヤホン。

有名なものだとApple（アップル）のEarPodsが挙げられますが、あの無印良品からもUSB-Cタイプのイヤホンが販売されていました。

インナーイヤー型×USB-Cプラグ×マイク付き有線イヤホン

Photo: はらいさん

無印良品がこの秋に発売したのは「モバイルイヤホン マイク付／ＵＳＢ−Ｃタイプ」。無印良品らしいシンプルなデザインですが、全体がホワイトに統一されていてどこかEarPods味を感じます。

形状は耳が疲れにくいインナーイヤー型で、通話や音量調節、電話の応答などができるマイク付きリモートコントローラーが備わっています。本体価格は税込1,290円とお手頃。

Photo: はらいさん

有線イヤホンはバッテリー残量を気にする必要がないため、充電が面倒な人にとっても魅力的と言えますが、このモバイルイヤホンの最大の魅力は、接続端子がUSB-Cなこと。

イヤホンジャックが付いてない端末でもUSB-Cポートを搭載したデバイスであれば、これ1本でスマートフォンやタブレット、ノートPC、携帯型ゲーム機などで使えるのはやはり便利です。

ただ、音質については全体的に物足りないと感じたのが正直なところで、音楽を聴いたり映像コンテンツを観た際、どちらもジャンル問わず音がこもって聞こえる印象を受けました。低音が弱く軽い音に聞こえるため、映画やドラマのアクションシーンに関しては迫力に欠けます。

今回はiPhoneやiPad、Macに接続して使ってみましたが、音量調節ボタンによる細かい音量変更ができないのも気になるところ。無音の状態から音量調節（＋）ボタンを2回押しただけでも十分な音量に感じるほど音がデカいです。

Photo: はらいさん

リモートコントローラーは音量の上げ下げや前後の曲移動、電話に出る/切るの操作ができ、マイクはボタンの裏側に内蔵されています。実際にFaceTimeビデオ通話で試してみましたが、相手の声は少しガサガサで、こもって聞こえるのが少し気になりました。

また、リモートコントローラーのボタンを押すたびにカチカチと音がなるため、通話時に音量変更をする際はちょっと注意が必要かと。

音質やマイクの品質に関しては正直必要最低限と感じた無印良品のモバイルイヤホン。ただ、接続端子がUSB-Cでマイクを内蔵していること、バッテリー残量を気にせず使いたいときにすぐに使える点は強みと感じました。

ワイヤレスイヤホンのバッテリーがなくなってしまったときなどの、スペアとしてカバンに入れておくのは十分アリな気がします。

