【The Game Awards：Pedro Eustacheさんの解説動画】 12月15日 公開

フルート奏者のPedro Eustacheさん

　フルート奏者のPedro Eustacheさんが「The Game Awards 2025」の演奏再現動画を本日12月15日に公開した。

　「The Game Awards」では、ゲーム・オブ・ザ・イヤーにノミネートされているタイトルのテーマソングをオーケストラが生演奏する。そのオーケストラにPedro Eustacheさんもフルート奏者として参加しており、2025年は「カメラに映るたびに笛が変わっている」と大きな話題となった。

　本日12月15日にPedro EustacheさんがXを更新。ゲーマーからのサポートに感謝すると共に、TGA2025での演奏を再現しながら、使用した笛を解説する動画を公開した。映像では中国の「笛子」から巨大な「コントラバスフルート」まで、6種類の笛が登場している。

【TGA2025のGOTY演奏映像】