「TGA2025」話題“笛おじ”本人がGOTY演奏の解説動画を公開！ 6種類の笛を使いわける
【The Game Awards：Pedro Eustacheさんの解説動画】 12月15日 公開
フルート奏者のPedro Eustacheさん
フルート奏者のPedro Eustacheさんが「The Game Awards 2025」の演奏再現動画を本日12月15日に公開した。
「The Game Awards」では、ゲーム・オブ・ザ・イヤーにノミネートされているタイトルのテーマソングをオーケストラが生演奏する。そのオーケストラにPedro Eustacheさんもフルート奏者として参加しており、2025年は「カメラに映るたびに笛が変わっている」と大きな話題となった。
本日12月15日にPedro EustacheさんがXを更新。ゲーマーからのサポートに感謝すると共に、TGA2025での演奏を再現しながら、使用した笛を解説する動画を公開した。映像では中国の「笛子」から巨大な「コントラバスフルート」まで、6種類の笛が登場している。【TGA2025のGOTY演奏映像】
Hi gamers of the world!- Pedro Eustache (@EustachePedro) December 15, 2025
THANKS FOR YOUR OVERWHELMING SUPPORT AFTER THE @THEGAMEAWARDS 2025!
MUCH LOVE! GOD BLESS YOU!
As promised, here’s a short video showing the flutes I played in the GOTY -by the amazing @lornebalfe.
I AM LOOKING FORWARD TO YOUR COMMENTS!
Enjoy pic.twitter.com/U7t2czkEPp