ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤Î¾å¤ËºÂ¤ë!¡Ö°¦¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡£¡×¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë2026Ç¯1·î´ü¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù(Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬15Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½é²ó¤¬1·î18Æü21»þ¤«¤é25Ê¬³ÈÂç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¡(C)TBS
ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬Á±°¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë°ì¿ÍÆóÌò¤ò±é¤¸¤ëËÜºî¤Ï¡¢±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦(ÎëÌÚÎ¼Ê¿)¤Ï¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á¡È°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë(¡á¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë)¡É¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥¤È°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î2Ìò¤ò±é¤¸¡¢¤µ¤é¤ËÁáÀ¥¤Ïµ·Æ²¤Ë´é¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ê¡á¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬ÏÃÂê¤Îº£ºî¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¤·¤¿¡£
²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ïµ·Æ²¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ÎÃËÀ¤Î¾å¤ËºÂ¤ë¤Î¤Ïµ·Æ²¤Ë¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤¿ÁáÀ¥¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ2¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¯¥»¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¡£Ã¯¤¬Ì£Êý¤ÇÃ¯¤¬Å¨¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ³§¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡£
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö°¦¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡£¡×¡£µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÁáÀ¥Î¦¤Î¹Í¤¨¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÁáÀ¥¤Ë¤Ï´é¤òÊÑ¤¨Â¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¡Ê¡á¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤Æ¡Ë¤Þ¤Ç²òÌÀ¤·¤¿¤¤Ææ¤¬¤¢¤ë¡£°¦¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¸Ê¤Î»Ñ¤ò¤â¼Î¤Æ¤ëÈà¤¬¿Ê¤àÀè¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê°Ç¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤òÌ±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤È¡ÖTBS FREE¡×¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NENT¡×¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡û¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦²ÏÆâµ®½Õ ¥³¥á¥ó¥È
½éÊóÍÑ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¶À¤È¤¤¤¦ÁõÃÖ¤Ç¡Ö´é¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤òÀÅ¤«¤ËÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Àº£²ó¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¼ç¿Í¸ø¤ËºÂ¤ë¨¡¨¡¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤ÇÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢Êª¸ì¤Î¡ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤µ¡É¤ò°ìËç¤Ë¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤È¤Î´Ø·¸¤¬¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡Ö°¦¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡£¡×¤È¶¦¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
ÊüÁ÷³«»Ï¤Þ¤ÇÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
