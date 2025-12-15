今田美桜、夜のディズニーで胸元開放ドレス姿披露「プリンセスみたい」「お城が霞む美しさ」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/15】女優の今田美桜が12月14日、自身のInstagramを更新。ディズニーリゾートでのドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳朝ドラ女優「雰囲気が別人級」胸元大胆開放したドレス姿
今田は、夜のディズニーリゾートでのショットを複数枚投稿。ライトアップされたお城を背景に、デコルテの美しさが際立つ胸元の開いたきらびやかなドレス姿を披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「雰囲気が別人級」「レベチ」「印象変わる」「着こなせるのすごい」「プリンセスみたい」「お城が霞む美しさ」「ため息もの」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳朝ドラ女優「雰囲気が別人級」胸元大胆開放したドレス姿
◆今田美桜、ドレスショットを公開
今田は、夜のディズニーリゾートでのショットを複数枚投稿。ライトアップされたお城を背景に、デコルテの美しさが際立つ胸元の開いたきらびやかなドレス姿を披露している。
◆今田美桜の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「雰囲気が別人級」「レベチ」「印象変わる」「着こなせるのすごい」「プリンセスみたい」「お城が霞む美しさ」「ため息もの」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】