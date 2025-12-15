瀬戸康史、妹・瀬戸さおりの結婚祝福「ほんとに弟になるとは…」お相手にも驚き
【モデルプレス＝2025/12/15】俳優の瀬戸康史が15日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。妹で女優の瀬戸さおりが俳優・宮粼秋人と結婚したことを受け、祝福した。
【写真】瀬戸康史も驚き 妹と結婚した35歳イケメン俳優
康史は、さおりの投稿を引用し「おめでと！」と祝福。康史と宮粼は、2015年の舞台「Dステ17th『夕陽伝』」で共演していたことから、康史は「まさか秋人がほんとに弟になるとは…ずっと幸せにね」と驚いていた。
そして、康史の投稿を受け、宮粼は「ほんとの兄上ですね！」と返信。康史は「おめでとね！嬉しいよ」と返し、喜んでいるようだった。
宮崎と瀬戸は、互いに見つめ合う2ショットの写真を添え「私事で恐縮ではございますが、この度、宮崎秋人と瀬戸さおりは結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「温かくご声援をくださる皆様、これまでお仕事でご指導いただきました皆様、友人、そして家族の深い理解と支えがあってこそ、このようなご報告をさせていただくことができ、心より感謝いたします」と感謝した。（modelpress編集部）
◆宮崎秋人＆瀬戸さおり、結婚発表
