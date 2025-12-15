ヤバTありぼぼ、10cmばっさりヘアカット報告「いまだに誰も気づかない」
【モデルプレス＝2025/12/15】3ピースバンド・ヤバイTシャツ屋さん（通称：ヤバT）のベース・ボーカルのありぼぼが12月14日、自身のInstagramを更新。ヘアカットを改めて報告し、反響を呼んでいる。
【写真】33歳美女ボーカル「誰も気づかない」10cmカットの新ヘア
ありぼぼは「3つ前の投稿ですでに髪を10cmも切ったってのにさ、いまだに誰も気づかないんだぜ？」と、ヘアカットを行っていたことを改めて報告し、指摘が無かったことを告白。顎のラインの長さのボブスタイルを披露している。
この投稿には「すぐ気づきました」「どのみち可愛いから無問題」「言われてみれば…」「美人だから髪にまで目が行かないのよ」「ボブも似合う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳美女ボーカル「誰も気づかない」10cmカットの新ヘア
◆ありぼぼ、ヘアカットを報告
ありぼぼは「3つ前の投稿ですでに髪を10cmも切ったってのにさ、いまだに誰も気づかないんだぜ？」と、ヘアカットを行っていたことを改めて報告し、指摘が無かったことを告白。顎のラインの長さのボブスタイルを披露している。
◆ありぼぼの投稿に反響
この投稿には「すぐ気づきました」「どのみち可愛いから無問題」「言われてみれば…」「美人だから髪にまで目が行かないのよ」「ボブも似合う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】