¸µNMB48Çò´ÖÈþÎÜ¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë²òÊü¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎ©¤Á»Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/15¡Û¸µNMB48¤ÎÇò´ÖÈþÎÜ¤¬12·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£È¬¾æÅç¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û28ºÐ¸µNMB¡ÖÎ©¤Á»Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¡×¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£Á´³«
Çò´Ö¤Ï¡ÖÈ¬¾æÅç¤Î¼Ì¿¿ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿ º£Ç¯¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê²Æ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±ÃÏ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤Æ¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¿©¤Ù¤ë³¹³Ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æî¹ñ¤é¤·¤¤ÇØ·Ê¤Ç¥Ó¥¥Ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¿åÃå»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤È¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¡ÖÈ¬¾æÅç¤Î½÷¿À¤À¡×¡Ö¥Ó¥¥Ë»÷¹ç¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎ©¤Á»Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û28ºÐ¸µNMB¡ÖÎ©¤Á»Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¡×¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£Á´³«
¢¡Çò´ÖÈþÎÜ¡¢È¬¾æÅç¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
Çò´Ö¤Ï¡ÖÈ¬¾æÅç¤Î¼Ì¿¿ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿ º£Ç¯¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê²Æ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±ÃÏ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤Æ¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¿©¤Ù¤ë³¹³Ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æî¹ñ¤é¤·¤¤ÇØ·Ê¤Ç¥Ó¥¥Ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¿åÃå»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤È¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Çò´ÖÈþÎÜ¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¡ÖÈ¬¾æÅç¤Î½÷¿À¤À¡×¡Ö¥Ó¥¥Ë»÷¹ç¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎ©¤Á»Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û