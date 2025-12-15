NCT 127テヨン、除隊後初のインスタ更新 上裸で肉体美・母とのハグショットも披露「おかえりなさい」「待ってたよ」の声
【モデルプレス＝2025/12/15】グローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）のテヨン（TAEYONG）が、12月14日に除隊後初のInstagramを更新。最新ショットを披露した。
【写真】30歳韓国アイドル、母との感動的な熱烈ハグ
2024年4月15日付で海軍に入隊し、2025年12月14日に現役兵としての服務を終え、満期除隊したテヨン。これを受け、テヨンは「2024.04.15-2025.12.14」と日付を記し、除隊後の初となるInstagramを更新。母親とのハグショットや上裸の肉体美など、近況を伝えている。
この投稿には「おかえりなさい！」「嬉しすぎて泣きそう」「ジーンとくる」「みんな待ってたよ」「胸がいっぱい」と言った声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆テヨン、除隊後初のInstagram更新
◆テヨンの投稿に反響
