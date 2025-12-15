クラブが公式発表

柏レイソルは12月15日、浦和レッズから大久保智明が完全移籍で加入することを発表した。

現在27歳の大久保は、中央大学在学中の2019年から浦和レッズの特別指定選手としてプレーし、2021年に正式加入した。浦和ではJ1リーグ通算110試合に出場し6得点を記録。2023、25年にはFIFAクラブワールドカップにも出場するなど、公式戦通算で各種大会に幅広く出場してきた実績を持つ。21年、22年にはリカルド・ロドリゲス監督の下でプレーした経験もあり、柏でも即フィットが期待される。

新天地となる柏を通じて、大久保は「このクラブの一員として闘えることを、大変嬉しく思います。これまで培ってきたすべてをピッチで表現し、柏レイソルの勝利のために全力を尽くします」と決意を語った。

大久保のコメントは以下のとおり。

