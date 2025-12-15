40・50代は黒より「グレー」！【GU】オンオフ着回せそう！「おすすめトップス」

マルチに使えるモノトーンは、冬になると頼りたくなるカラー。そのなかでも無難で引き締まって見える黒をつい選びたくなりますが、今回40・50代に提案したいのが「グレー」です。黒ほど重さがなく、沈みがちなこの時期のコーデの抜け感役として期待できるのがグレーのメリット。【GU（ジーユー）】からオンオフ着回せそうなトップスをピックアップしたので、ぜひチェックしていつもの着こなしを更新してみて。

レイヤードが楽しめるハーフジップ

【GU】「ヘビーウェイトスウェットハーフジッププルオーバー」\1,990（税込・セール価格）

スポーツミックスが台頭してから人気のハーフジップ、GUなら値下げにより1,000円台で挑戦できます。開け閉めによって温かさの調節がしやすく、デザイン面ではレイヤードにも向いています。公式サイトによると「熱を外に逃がしにくい保温機能付き」。トマトレッドやロイヤルブルーといった流行色をチラッと覗かせると、今年らしさが上がりそうです。

気取らないワントーンコーデ

同シリーズのナロースカートを組み合わせた、シンプルなワントーンコーデ。ライン自体は縦長で大人っぽいものの、スポーティーなスウェット素材のおかげで、気取らないエフォートレスさをまとえます。腰には、トレンドのチェックシャツを巻いてメリハリをON。グレーの洗練された都会的な雰囲気には、シャープな黒の小物がマッチします。

きちんと感漂う襟付きカーデ

【GU】「ミラノリブポロカーディガン」\2,990（税込）

耐久性に優れたポリエステルと柔らかい風合いのレーヨンによる、洗濯機で洗えるカーディガン。体にフィットしすぎないシルエットで、綺麗めにもカジュアルにも着こなせそうです。着崩した場合でも、襟が付いているおかげでほどよく上品に見えるのが、大人世代にとって嬉しいポイント。

ジャケット感覚で使える一着

「ジャケット感覚で羽織れる」（公式サイトより）カーデのボタンを閉じて着こなすと、端正でいて軽やかなコーデが完成。素材に硬さがないぶん、決めすぎた印象にならず、大人の余裕を発揮できています。ゆとりのあるバギーパンツとも相性抜群。上下のボタンをそれぞれひとつずつ外すと、こなれ感も一気にアップします。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Nae.S