セイワから、冬季の新製品として布製タイヤチェーン「ショーセブン」が登場しました。

突然の雪にも慌てず対応できる、装着の手軽さと強力なグリップ力を兼ね備えたアイテムです。

セイワ「ショーセブン」

発売時期：2025年12月上旬

価格：オープン価格(17,800円〜24,800円前後)

販売場所：Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo！ショッピング

金属製チェーンの取り付けにくさや重さを解消する、画期的な布製タイヤチェーン。

ジャッキアップ不要でタイヤに被せるだけのシンプル構造により、わずか数分で装着が完了します。

独自のテクスチャーが路面に密着し、雪道での優れたトラクション性能を発揮。

振動や騒音を最小限に抑えつつ、安定した走行をサポートします。

また、冬期の「チェーン規制」にも対応しており、現場での通行が可能になる点も大きな魅力。

欧州の安全基準（EN16662-1およびONORM V5121）の認証を取得しており、品質と安全性が第三者機関によって証明されています。

幅広いサイズ展開

軽自動車から大型ミニバン、SUV、一部トラックまで対応する全16サイズがラインナップ。

柔軟な繊維素材を採用しているため、金属チェーンのようにホイールを傷つける心配がなく、レンタカーや社用車でも安心して使用可能です。

走行中に布の巻き込みを防ぐフロントカバーや、自然にタイヤセンターを維持するオートセンター機能など、安全設計も徹底されています。

軽量でコンパクトに収納できるため、車内の常備品としても場所を取りません。

冬のドライブを安全かつ快適にサポートする、便利で信頼性の高いカー用品。

セイワ「ショーセブン」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 突然の雪にも慌てず対応！セイワ「ショーセブン」 appeared first on Dtimes.