今から5000年以上前、およそ3000年にわたって栄えた古代エジプト文明。その壮大なナゾと神秘に迫る特別展が、13日から福岡市美術館で開幕されています。

■遠野愛アナウンサー

「この中にミイラが入っています。」

福岡市美術館で開催されているのは「特別展 古代エジプト」です。およそ2000年前のミイラに、巨大ピラミッドを建造したクフ王とされる像の頭部など、アメリカのブルックリン博物館に所蔵される貴重な古代エジプトのコレクションがおよそ150点集結します。

■遠野アナウンサー

「およそ3400年前に作られた襟飾りはカラフルです。」



当時、こんなにも色鮮やかなものを作っていたとは驚きです。今回の展示は、重要な歴史の品だけではありません。

■遠野アナウンサー

「櫛（くし）や化粧用の粉を入れていた化粧箱があります。現代の私たちが使っているようなものを、こんな大昔の人たちも使っていたんですね。」

髪留めもあります。古代エジプト人はおしゃれにこだわりを持っていたと言われています。



数千年前に古代エジプト人がどのような生活を送っていたのか-。想像を超える高度な文明が垣間見えます。

会場では、エジプトの品々をモチーフにしたオリジナルグッズも販売されています。



■遠野アナウンサー

「こちらは棺に書かれた目をモチーフにして作られた前髪クリップです。独特ですね。」

古代エジプトの魅力が味わえる「特別展 古代エジプト」は、来年3月8日まで福岡市美術館で開催されています。（当日券は、大人2000円、高校生・大学生1500円、小・中学生1000円です。）



